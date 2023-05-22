Система Slinger зіб'є будь-який дрон навіть у межах міста: що про неї відомо

Нова ППО може виявляти БПЛА на відстані до 800 метрів, що надає операторам достатньо часу для реагування на загрозу.

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Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) представила нову систему протидії БПЛА, повідомляє UST. Система включає радар, 30-міліметрову гармату зі спеціально підібраною боєприпасом і власну технологію стабілізації та наведення EOS для операцій по боротьбі з безпілотниками.

Slinger здатна відстежувати і точково вражати БПЛА, що рухаються, на відстані більше 800 метрів, використовуючи унікальний боєприпас, який робить її придатною для використання в міських умовах.

Нове ППО спроєктували спеціально для експортних ринків, з урахуванням сучасних та майбутніх загроз, що ґрунтуються на досвіді війни в Україні. Помічник міністра оборони Австралії Метт Тіслтвейт, який офіційно запустив систему Slinger, заявив, що він продовжує захоплюватись світовим лідерством австралійської оборонної промисловості.

Slinger здатна відстежувати і точково вражати БПЛА, що рухаються, на відстані більше 800 метрів Фото: Соцмережi

Виконавчий віце-президент EOS Defence Systems Метт Джонс сказав, що EOS рада запустити Slinger у відповідь на зростаючий міжнародний попит на передові технології протидії БПЛА. "Це демонструє, що австралійське новаторство може лідирувати у світі відповідно до глобальних потреб у забезпеченні безпеки. Ми застосували досвід, отриманий з полів боїв в Україні до нашої системи Slinger і вона допоможе забезпечити захист багатьох країн від зростаючої загрози дронів", — заявив Метт Джонс.

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