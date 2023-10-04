"Уничтожат технику с максимальной эффективностью": ВСУ получат 100 "Бандеродронов" с ИИ

Ударный дрон оснащен платой с ИИ, который помогает автоматически доводить "Бандеродрон" к цели, используя нейронную сеть.

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Украинским военным передадут новую разработку в сфере военной техники — FPV-беспилотник "Бандеродрон". Об этом топ-менеджер IT-компании Intellias Роман Гапачило написал на своей странице в соцсети LinkedIn во вторник, 3 октября.

По его словам, первые 100 "Бандеродронов" передадут военным 3-й отдельной штурмовой бригады, которые сейчас выполняет задачи в районе Бахмута. Для них закупят беспилотные летательные аппараты за 2 млн 100 тыс. грн. Таким образом разработчики протестируют беспилотники и смогут проанализировать, как дроны работают в условиях боевых действий. Над ними команда работала последние 15 месяцев.

"Наша команда уверена, что данное решение будет Game Changer в войне с нашим врагом, а именно технологии которая позволят уничтожать технику врага с максимальной эффективностью", — написал Роман Гапачило.

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"Бандеродрон" — это ударный FPV-дрон с вмонтированной платой, на которой работает искусственный интеллект. Он выполняет автоматическую функцию доведения беспилотника до цели, используя нейронную сеть. Разработчики уверяют, что финальная версия их продукта сможет увеличить в разы эффективность попадания дроном по вражеским целям.

Напомним, 3 октября мы писали о том, что в Украине начнут собирать крупнейшие французские дроны AAROK. Беспилотник должен взлететь в следующем году в Украине. После подписания документов между "Антоновым" и производителем предстоит согласовать все последующие действия на промышленном и эксплуатационном уровне.

Отметим, что в конце августа действующий на то время министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что Украина выйдет на массовое производство дронов. По его словам, сегодня в Украине допущены к эксплуатации около 30 экземпляров беспилотников от разных производителей.