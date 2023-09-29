"ВСУ будут еще эффективнее уничтожать врага": в Украине выпустили БПЛА "Щедрик" (видео)

Дрон самолетного типа двигается со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 километров. Инженеры учли основные потребности военных.

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В Украине создали новый беспилотный летающий аппарат "Щедрык", который способен подниматься на высоту в 4 тысячи метров. Видео с украинским дроном опубликовал политик Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в четверг, 28 сентября.

На видеокадрах показано, как беспилотник самолетного типа сначала вынимают из машины, в которой его транспортировали, а потом приделывают к нему крылья, готовя к полету. Судя по всему, дрон запускается с помощью наземной станции управления. Он также оснащен как минимум двумя винтами и антеннами для связи, расположенным возле хвоста.

"Щедрик" — наш разведывательный беспилотник! И он такой не один. Ребята на фронте еще эффективнее будут уничтожать врага", — подписал опубликованное видео Владимир Гройсман.

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В свою очередь в Межрегиональном координационном гуманитарном штабе подтвердили, что наладили изготовление настоящих беспилотных летательных аппаратов для военных. Соучредители организации — Сергей Моргунов и Вячеслав Соколов — в комментарии местному медиа "Винница-24" заявили, что такой беспилотник станет существенной помощью защитникам на передовой, ведь разрабатывался с учетом основных потребностей военных для осуществления его максимальной эффективности во время операций.

Разработчики уточнили, что новый дрон может подниматься на высоту до 4000 м, двигаться со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 км. А имя новому украинскому беспилотнику выбирали сами винничане путем голосования.

Напомним, в Тернополе создали наземный беспилотник RAS1. Разработчик уже строит помещение для массового производства роботизированных машин и собирается поставлять их ВСУ.

А в начале августа мы писали о том, что в Чернигове создали боевой беспилотный самолет "Литаган". Его можно запускать как с помощью катапульты, так и из рук.