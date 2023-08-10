В Чернигове создали боевой беспилотный самолет "Литаган": что в нем особенного

Беспилотный авиационный комплекс "Литаган" можно запускать как с помощью катапульты, так и из рук.

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Украинская компания First Contact из Чернигова разработала беспилотный авиационный комплекс "Литаган". Об этом пишет медиа dev.ua.

Это барражирующий БпАК, который доставляет целевое снаряжение. Он состоит из собственно беспилотника и пульта дистанционного управления.

Беспилотник, который входит в состав комплекса, — это тактический ударный аппарат самолетного типа. Он весит четыре килограмма и может нести груз с полезным весом до двух килограммов. Беспилотный летальный аппарат имеет размах крыльев в 1,7 метра. Техника оснащена электрическим бесколлекторным двигателем с мощностью до 1300Вт и аккумулятором с емкостью до 10 800 мА/ч.

Дрон способен пролететь до 40 километров с максимальной скоростью до 100 км/ч. Может работать на высоте полета до 500 метров. В воздухе беспилотник находится полчаса. Дрон можно запускать как из специальной катапульты, так и из рук, оператор управляет им с помощью камеры в режиме FPV (вид от первого лица) или же заранее программирует маршрут полета.

Несколько ранее мы писали о том, что в Украине создали уникальный БПЛА Backfire: как он работает на фронте. Основное преимущество Backfire перед дронами своего типа — это то, что он летает практически бесшумно. Беспилотный авиационный комплекс для работы на фронте состоит из трех ударных аппаратов Backfire, пусковой станции и станции наземного управления, а также специально оборудованного транспортного средства.

А в середине июня стало известно, что украинцы создали продвинутые дроны-камикадзе PEGAS+. Это улучшенная версия "камикадзе" которая получила новую прошивку и конструкцию с увеличенной дальнобойностью, выносливостью и грузоподъемность, а значит, может нести больше взрывчатки.