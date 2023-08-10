У Чернігові створили бойовий безпілотний літак "Літаган": що в ньому особливого

Безпілотний авіаційний комплекс "Літаган" можна запускати як за допомогою катапульти, так і з рук.

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Українська компанія First Contact із Чернігова розробила безпілотний авіаційний комплекс "Літаган". Про це пише медіа dev.ua.

Це баражувальний БпАК, який доставляє цільове спорядження. Він складається з власне безпілотника і пульта дистанційного керування.

Безпілотник, який входить до складу комплексу, — це тактичний ударний апарат літакового типу. Він важить чотири кілограми і може нести вантаж із корисною вагою до двох кілограмів. Безпілотний летальний апарат має розмах крил у 1,7 метра. Техніка оснащена електричним безколекторним двигуном з потужністю до 1300 Вт і акумулятором з місткістю до 10 800 мА/год.

Дрон здатний пролетіти до 40 кілометрів з максимальною швидкістю до 100 км/год. Може працювати на висоті польоту до 500 метрів. У повітрі безпілотник перебуває пів години. Дрон можна запускати як зі спеціальної катапульти, так і з рук, оператор керує ним за допомогою камери в режимі FPV (вид від першої особи) або ж заздалегідь програмує маршрут польоту.

Дещо раніше ми писали про те, що в Україні створили унікальний БПЛА Backfire: як він працює на фронті. Основна перевага Backfire перед дронами свого типу — це те, що він літає практично безшумно. Безпілотний авіаційний комплекс для роботи на фронті складається з трьох ударних апаратів Backfire, пускової станції та станції наземного управління, а також спеціально обладнаного транспортного засобу.

А в середині червня стало відомо, що українці створили просунуті дрони-камікадзе PEGAS+. Це поліпшена версія "камікадзе", яка отримала нову прошивку і конструкцію зі збільшеною далекобійністю, витривалістю і вантажністю, а значить, може нести більше вибухівки.