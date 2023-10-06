"Хищник стал добычей": FPV-дрон нашел уязвимое место у российского танка Т-72 (видео)

Беспилотник с позывным "Rusoriz" поразил бронированную технику оккупантов прямо под башню, где у нее очень слабая защита.

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Бойцы добровольческого подразделения SIGNUM с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк Т-72, который обстреливал позиции украинских военных. Соответсвующее видео появилось в Telegram-канале подразделения в четверг, 5 октября.

Танк дислоцировался в посадке, и его экипаж обстреливал бойцов Вооруженных сил Украины. Оператор беспилотника отправил на позиции оккупантов дрон-камикадзе с крафтовым именем "Rusoriz". БПЛА успешно преодолел расстояние и поразил Т-72 точным ударом в одно из самых незащищенных мест — под башню. Беспилотник-разведчик, контролирующий ситуацию, заснял вражеский танк, который охватил огонь.

"Налицо пример того, как хищник стал добычей. Т-72 выехал отработать по нашим позициям, но получил хороший камикадзе", — подписали видео украинские воины.

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Что известно о танке Т-72, который поразил дрон

Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных Силах СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Сейчас бронетехнику использует российская армия в войне против Украины.

Т-72 имеет классическую компоновку, с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, боевого — в средней, а отделения управления — в лобовой части машины. Экипаж танка состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира, который также выполняет функции заряжающего после расходования боезапаса в автомате заряжания. Основным вооружением Т-72 являлась 125-мм гладкоствольная пушка Д-81ТМ. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет.

Танк может по дну преодолевать реки глубиной до 6 метров. Для подобных мероприятий проводится герметизация танка: устанавливаются резиновые прокладки на люки, чехол-колпак в ствол орудия и клапанная коробка на выхлопную трубку двигателя.

А несколько ранее воины 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе, несмотря на внештатную ситуацию, уничтожили квадроцикл оккупантов. Российским войскам повезло и не повезло одновременно, поскольку квадроцикл полностью сгорел.

Напомним, 5 октября ВСУ показали, как применяют дрон "Валькирия" против россиян. С помощью беспилотника, который может провести в воздухе до двух часов и развивает скорость до 108 км/ч, пограничники успешно подтвердили удар дрона-камикадзе по позициям ВС РФ.