В Астрахани неизвестные БПЛА парализовали работу аэропорта, — росСМИ

Журналисты написали о том, что дроны двигались к стратегическому объекту. Представители аэропорта пока никак не прокомментировали этот инцидент.

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В России два беспилотных летательных аппарата сделали невозможной работу аэропорта в Астрахани. Об этом сообщило российское медиа Mash во вторник, 10 октября.

По информации СМИ, накануне утром в полицию поступил звонок от руководителя центра полетов о том, что на расстоянии 50 километров в юго-западном направлении заметили летящий в сторону взлетной полосы БПЛА. Почти сразу после этого в небе засекли еще один аппарат в 90 километрах от воздушной гавани.

Он двигался к стратегическому объекту с северо-востока. СБ аэропорта сразу объявила тревогу, но через некоторое время дроны свернули с курса и улетели в сторону границы с Казахстаном.

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Подробности о том, какого типа были беспилотники и откуда прилетели в воздушное пространство РФ средство массовой информации не сообщило. Пресс-служба аэропорта на данный момент эту информацию не прокомментировала.

Напомним, в ночь на 30 августа произошла самая масштабная атака БПЛА в РФ. За несколько часов беспилотным летательным аппаратам в разных уголках России удалось ударить по аэропорту, заводу по производству микроэлектроники, а также по перегонному трубопроводу.

Во второй половине августа также стало известно, что в России ищут способы защитить Москву от украинских БПЛА. Российский эксперт Василий Кашин опасается, что беспилотники будут совершать налеты в России до конца войны с Украиной.