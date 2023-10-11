Разбросал взрывчатку: неизвестный дрон атаковал колонию в Брянске, — росСМИ (карта)

Руководство исправительного учреждения выдвинуло версию, что беспилотник запустили ВСУ, чтобы якобы избавиться от кого-то из украинских бойцов, находящихся в учреждении.

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Неизвестный беспилотный летательный аппарат поздно вечером 10 октября атаковали Исправительную колонию №2 в Брянске (РФ). Об этом сообщило российское медиа Mash в среду, 11 октября.

По данным средства массовой информации, атаку совершили якобы Вооруженные силы Украины потому, что в колонии содержатся украинские военные и участники диверсионных групп. Беспилотник, который успешно достиг целевого объекта, ударился о крышу ИК-2 и развалился, разбросав взрывчатку. Также в медиа уточнили, что атаковавший колонию дрон якобы был набит брикетами канадской пластичной взрывчатки С4 с металлическими шариками. Однако журналисты не уточнили, к какому именно типу БПЛ он принадлежал.

На место инцидента вызвали оперативные службы. Руководство колонии высказало предположение, что Украинская сторона таким образом хотела избавиться от кого-то из своих военных.

По состоянию на сегодня власти региона инцидент не прокомментировали. Журналистам росмедиа РБК в пресс-службе администрации Брянска сообщили, что не владеют такой информацией. В пресс-службе правительства Брянской области медийщикам также ответили, что таких данных нет. От пресс-службы самой ИК-2 СМИ пока ожидает ответа.

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Отметим, что этот инцидент — не первая атака дронов на ИК-2 в Брянске. В воскресенье, 8 октября, неизвестный БПЛА уже атаковал эту организацию. Исправительная колония №2 расположена на окраине Брянска рядом с трассой Р-120 "Орел-Смоленск". Находится по адресу: улица Котовского, 39.

Исправительная колония №2 в городе Брянске (РФ) Фото: Скриншот

Напомним, 11 октября стало известно, что БПЛА атаковали хранилище с топливом на Брянщине. Российская ПВО якобы перехватила беспилотники, обломки одного из них упали на одну из пустых цистерн. Атаку на регион, по данным медиа, осуществляли БПЛА самолетного типа.

А 30 сентября неизвестный БПЛА сбросил взрывчатку в городе Трубчевск Брянской области. В результате чего пострадал мирный житель. Повреждения получило одно из административных зданий.