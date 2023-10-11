Розкидав вибухівку: невідомий дрон атакував колонію в Брянську, — росЗМІ (карта)

Керівництво виправної установи висунуло версію, що безпілотник запустили ЗСУ, щоб нібито позбутися когось із українських бійців, які перебувають в установі.

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Невідомий безпілотний літальний апарат пізно ввечері 10 жовтня атакували Виправну колонію №2 у Брянську (РФ). Про це повідомило російське медіа Mash у середу, 11 жовтня.

За даними засобу масової інформації, атаку здійснили нібито Збройні сили України через те, що в колонії утримуються українські військові та учасники диверсійних груп. Безпілотник, який успішно досяг цільового об'єкта, вдарився об дах ІК-2 і розвалився, розкидавши вибухівку. Також у медіа уточнили, що дрон, який атакував колонію, нібито був набитий брикетами канадської пластичної вибухівки С4 з металевими кульками. Однак журналісти не уточнили, до якого саме типу БПЛА він належав.

На місце інциденту викликали оперативні служби. Керівництво колонії висловило припущення, що українська сторона таким чином хотіла позбутися когось зі своїх військових.

Станом на сьогодні влада регіону інцидент не прокоментувала. Журналістам росмедіа РБК у пресслужбі адміністрації Брянська повідомили, що не володіють такою інформацією. Від пресслужби самої ІК-2 ЗМІ поки очікує відповіді.

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Зазначимо, що цей інцидент — не перша атака дронів на ВК-2 у Брянську. У неділю, 8 жовтня, невідомий БПЛА вже атакував цю організацію. Виправна колонія №2 розташована на околиці Брянська поруч із трасою Р-120 "Орел-Смоленськ". Знаходиться за адресою: вулиця Котовського, 39.

Виправна колонія №2 у місті Брянську (РФ) Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що БПЛА атакували сховище з паливом на Брянщині. Російська ППО нібито перехопила безпілотники, уламки одного з них упали на одну з порожніх цистерн. Атаку на регіон, за даними медіа, здійснювали БПЛА літакового типу.

А 30 вересня невідомий БПЛА скинув вибухівку в місті Трубчевськ Брянської області. У результаті чого постраждав мирний житель. Пошкодження отримала одна з адміністративних будівель.