У Брянській області невідомий БпЛА скинув вибухівку на адмінбудівлю: є постраждалий

Відомо, що внаслідок скидання бомби у будівлі пошкоджено засклення та покрівлю. А потерпілому вже надали медичну допомогу.

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У місті Трубчевськ Брянської області РФ невідомий БпЛА скинув вибухівку. У результаті постраждав один мирний житель, про що повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За словами чиновника, людина дістала легке поранення, їй надають медичну допомогу.

Він також додав, що внаслідок скидання вибухового пристрою в одній з адміністративних будівель частково пошкоджено скління та покрівлю. Оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Трубчевський район межує з Сумською та Чернігівською областями України.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 вересня росЗМІ повідомляли, що українська диверсійно-розвідувальна група, що складалася "приблизно з десяти осіб з автоматами Калашникова", нібито проникла в Брянську область на БМП. Офіційно українська сторона ніяк не коментувала цю інформацію. За словами радника з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського, події на кордоні з Брянською областю розгортаються "динамічно", проте ні підтвердити, ні спростувати інформацію про ДРГ він поки що не може.

28 вересня РосЗМІ повідомляли, що в Бєлгородській області стався прорив української ДРГ. Диверсанти нібито зайшли з території Сумської області в Красноярузький район, а російські прикордонники відбивали атаку. Пізніше в легіоні "Свобода Росії" заявили, що їхні бійці дійсно прорвалися на територію РФ. Унаслідок бою в групах не було ні вбитих, ні поранених.

Також 26 вересня невідомий безпілотник у Курській області скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, внаслідок чого без світла залишилися сім населених пунктів. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив, що інцидент стався в селі Снагость Коренівського району, а дрон, який атакував інфраструктуру, нібито український. Пізніше джерело видання LIGA.net підтвердило, що БПЛА міг належати українським спецслужбам. Офіційно Київ не коментував цієї інформації.

У коментарі Фокусу експерти говорили, що за правилами війни дії, які спрямовані проти цивільного населення, вважаються протиправними для будь-якої зі сторін. Однак якщо метою удару був військовий об'єкт, а внаслідок атаки в населеному пункті виникли проблеми з електрикою, це не розцінюють як порушення.