"Когда мы плюс — у врага минус": для ВСУ закупили 5 тыс. FPV-дронов (видео)

Собрать 235 миллионов гривен для закупки беспилотников на фронт удалось за три дня.

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Первые 5 тысяч FPV-дронов для украинских военных уже прибыли в страну. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook в среду, 11 октября.

Политик уточнил, что только за три дня на беспилотные летательные аппараты для бойцов Вооруженных сил Украины удалось собрать 235 млн гривен. Это был совместный сбор инициативы UNITED24 и фонда "Повернися живим".

"Далее дроны дополнят боеприпасами украинского производства и передадут Силам обороны. Всего FPV-дронов будет 10 тысяч. Когда мы плюс — у врага минус", — написал Федоров.

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Отметим, что параллельно с этой инициативой волонтеры и "Фонд Сергея Притулы" готовятся приобрести и передать украинским военным на фронт "загадочные" отечественные беспилотники "Морок". Для бойцов ВСУ хотят закупить 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа "Морок". Один такой дрон стоит приблизительно 1,75 млн грн. Всего волонтеры объявили сбор на 175 млн грн. Его они назвали "Можем повторить", отсылая к одноименному лозунгу, под которым Россия угрожала другим странам военным конфликтом.

"Потребность в беспилотниках остается. Военные просят нас еще. Поэтому, "можем павтарить". А благодаря особенностям БПЛА "Морок", повтор для врага ожидается очень ярким и неожиданным", — написали волонтеры.

Напомним, в начале октября ВСУ получили уникальные дроны Autel EVO MAX 4T. Беспилотники помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря искусственному интеллекту. Он автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия.

А в начале августа украинские военные получили "умные" системы SurveilSPIRE с дронами. Они представляют собой башни наблюдения, которые могут быть загружены на прицепы и быстро доставлены в назначенные военные зоны.