Засеют поля и соберут мед: как дроны вместе с пчелами помогут разминировать Украину

К инициативе среди прочих партнеров присоединилась военная академия Dronarium Украина, которая гордится возможностью помочь разминированию Украины своими беспилотниками.

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Украина будет использовать беспилотные летательные аппараты для того, чтобы засеять заминированные поля. На этих участках территории планируют выращивать травы, которые пчелы будут опылять и производить особый "военный" мед, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Для производства "меда с минных полей" задействуют беспилотники, которые аграрии применяли для своих работ в мирное время. Они засеют смесью медоносных трав сельскохозяйственные угодья, непригодные больше для использования из-за минирования оккупантами. Пока точно неизвестно, какие именно модели беспилотников будут засевать такие территории.

В профильном министерстве надеются, что собранный мед станет мощным средством коммуникации о проблеме заминированных земель, чтобы привлечь к разминированию еще больше международных партнеров и доноров. Предполагается, что украинские дипломаты будут брать мед минных полей с собой на встречи и в международные визиты и дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире.

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"Этот проект позволит МИД привлечь большее внимание мира к проблеме российского заминирования украинской земли и мобилизовать дополнительные ресурсы для ее решения", — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Отметим, что к инициативе "Мед минных полей" среди прочих партнеров присоединилась также военная академия Dronarium Украина.

"Мы очень взволнованы мощным месседжем, который могут донести наши дроны. Рады быть вовлеченными в эту инициативу", — говорится на официальной странице организации в Facebook.

"Мед минных полей" — это совместный проект компании Saatchi & Saatchi Ukraine, Министерства иностранных дел Украины, агропромышленной компании Kernel и Академии Dronarium. Он будет заключаться в использовании дронов для засева заминированных сельскохозяйственных полей медоносными травами. Нектар этих трав будет собран пчелами, а мед — пасечниками Украины. Проект уже получил поддержку от ГСЧС Украины и Союза пасечников Украины.

Напомним, в конце июля мы писали о том, что в Украине применяют уникальные дроны Noa из Дании, которые разминирывают территории. Они представляют собой универсальный дистанционно управляемый летательный аппарат, оснащенный шестью нестандартными роторами Acecore увеличенного размера.

А в мае СМИ рассказали историю фермера, который с помощью дрона ищет мины на полях. По словам мужчины, в его владении находится около 500 гектаров полей для выращивания пшеницы, и обследовать всю территорию вручную займет огромное количество времени и сил ГСЧС. Поэтому для решения проблемы пришлось задействовать собственный дрон.