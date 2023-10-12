Одноразовые вейпы каждый год засоряют планету токсичным мусором размером с Олимп, — ученые

Мелкий технический мусор ежегодно составляет массу отходов равную по весу шести Эйфелевым башням.

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Специалисты Форума по электронным отходам выяснили, что мелкие электронные устройства типа одноразовых электронных сигарет или наушников каждый год накапливают на планете мусор размером с гору Олимп (или около 9 млрд. кг.).

Согласно новому опубликованному отчету WEEE, одна шестая часть всех ежегодных электронных отходов по массе — это так называемые "невидимые" отходы, поскольку их выбрасывают в мусор, даже не задумываясь об этом. По данным исследования, проведенного Учебным и исследовательским институтом ООН, только выброшенные вейпы составляют 42 миллиона килограммов выброшенного мусора — это вес шести Эйфелевых башен или трех Бруклинских мостов.

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Кроме вейпов, ежегодно на свалку отправляется 763 миллиона килограммов мышей, роутеров, клавиатур и другого компьютерного оборудования. Еще 620 миллионов килограммов динамиков лежат в куче мусора, а за прошедшие годы было выброшено 950 миллионов килограммов небольших кабелей, которые до сих пор не переработаны. Этого количества меди достаточно, чтобы обвить проводами Землю 107 раз.

Вейпы содержат внутри батарейку, которая очень токсична и отравляет грунт Фото: Getty

Ученые отмечают, что эти цифры могут быть даже преуменьшенными, ведь это только эмпирические расчеты, а реальных подсчетов этих электронных отходов не проводилось, поскольку они разбросаны по всему миру. Экологи призывают каждого хорошо подумать перед тем, как просто выбрасывать на мусорку какую-либо электронику.

Например, в Украине многие автозаправки и супермаркеты принимают на переработку батарейки, аккумуляторы и одноразовые вейпы, в том числе. Где именно находятся такие магазины можно узнать на сайте проекта "Батарейки, сдавайтесь!". Ненужную электронику принимает проект "Україна без сміття", который занимается сортировкой мусора.

Эксперты WEEE сообщают, что в шести странах Европы в домашнем хозяйстве имеется в среднем 74 электронных продукта. Из этих продуктов 13 электронных предметов "накоплены", то есть они хранятся, пока они сломаны или не используются. Большинство этих продуктов содержат токсичные материалы, и их необходимо перерабатывать специальным способом.

Электронные отходы являются постоянной проблемой во всем мире, и, несмотря на постоянные призывы к более активным действиям в области отходов, большие и малые компании по-прежнему не могут сократить количество пластиковых и электронных отходов. Ученые отмечают, что 55% электронных отходов собираются в Европе благодаря правилам, хотя ООН отметила, что средний показатель для остального мира составляет всего 17%.

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