Одноразові вейпи щороку засмічують планету токсичним сміттям розміром з Олімп, — учені

Дрібне технічне сміття щорічно становить масу відходів, що дорівнює за вагою шести Ейфелевим вежам.

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Фахівці Форуму з електронних відходів з'ясували, що дрібні електронні пристрої на кшталт одноразових електронних цигарок або навушників щороку накопичують на планеті сміття розміром з гору Олімп (або близько 9 млрд кг).

Згідно з новим опублікованим звітом WEEE, одна шоста частина всіх щорічних електронних відходів за масою — це так звані "невидимі" відходи, оскільки їх викидають у сміття, навіть не замислюючись про це. За даними дослідження, проведеного Навчальним і дослідницьким інститутом ООН, тільки викинуті вейпи становлять 42 мільйони кілограмів викинутого сміття — це вага шести Ейфелевих веж або трьох Бруклінських мостів.

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Крім вейпів, щорічно на звалище відправляється 763 мільйони кілограмів мишей, роутерів, клавіатур та іншого комп'ютерного обладнання. Ще 620 мільйонів кілограмів динаміків лежать у купі сміття, а за минулі роки було викинуто 950 мільйонів кілограмів невеликих кабелів, які досі не перероблені. Цієї кількості міді достатньо, щоб оповити дротами Землю 107 разів.

Вейпи містять усередині батарейку, яка дуже токсична й отруює ґрунт Фото: Getty

Науковці наголошують, що ці цифри можуть бути навіть применшеними, адже це лише емпіричні розрахунки, а реальних підрахунків цих електронних відходів не проводилося, оскільки вони розкидані по всьому світу. Екологи закликають кожного добре подумати перед тим, як просто викидати на смітник будь-яку електроніку.

Наприклад, в Україні багато автозаправок і супермаркетів приймають на перероблювання батарейки, акумулятори та одноразові вейпи, зокрема. Де саме знаходяться такі магазини можна дізнатися на сайті проєкту "Батарейки, здавайтеся!". Непотрібну електроніку приймає проєкт "Україна без сміття", який займається сортуванням сміття.

Експерти WEEE повідомляють, що в шести країнах Європи в домашньому господарстві є в середньому 74 електронні продукти. З цих продуктів 13 електронних предметів "накопичені", тобто вони зберігаються, поки вони зламані або не використовуються. Більшість цих продуктів містять токсичні матеріали, і їх необхідно переробляти спеціальним способом.

Електронні відходи є постійною проблемою в усьому світі, і, попри постійні заклики до більш активних дій у сфері відходів, великі та малі компанії, як і раніше, не можуть скоротити кількість пластикових та електронних відходів. Вчені відзначають, що 55% електронних відходів збираються в Європі завдяки правилам, хоча ООН зазначила, що середній показник для решти світу становить лише 17%.

Раніше Фокус повідомляв, що величезний плавучий "сміттєвий острів" розміром із Францію дрейфує в океані. Чиновниця з Австралії розповіла про збитки, завдані навколишньому середовищу Великою тихоокеанською сміттєвою плямою.