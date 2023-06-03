Втричі більше за Францію: величезний плавучий "сміттєвий острів" дрейфує в океані (фото)

Чиновниця з Австралії, Таня Пліберсек, розповіла про збитки, завдані навколишньому середовищу Великою тихоокеанською сміттєвою плямою.

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Міністр охорони навколишнього середовища Австралії Таня Пліберсек виступила з різким попередженням про те, що кількість сміття, що потрапляє до океанів, потроїться до 2040 року. Про це пише Daily Star.

Результатом такого прогнозу може бути потенційне збільшення Великої тихоокеанської сміттєвої плями, яка вже втричі більша за Францію.

Міністр навколишнього середовища Австралії Таня Пліберсек виступила із попередженням у парламенті країни цього тижня, заявивши, що світ досяг критичної точки. Наразі необхідно взяти себе в руки, щоб не постраждати від руйнівних наслідків.

"Якщо ми цього не зробимо... кількість пластику, що потрапляє в океан, потроїться до 2040 року, а до 2050 року його буде більше, ніж риби", — сказала вона.

Вона розповіла про збитки, завдані навколишньому середовищу Великою тихоокеанською плямою для сміття. Масивна купа сміття займає 1,5 мільйона квадратних кілометрів Тихого океану і пов'язана з глибокою загрозою екосистемі океану.

На думку Тані Пліберсек, кількість сміття, що потрапляє в океани, потроїться до 2040 року Фото: The Ocean Cleanup

"Морські птахи ковтають кришки від пляшок, прищіпки для одягу та кришки від ручок. Вчені знайшли мертвих пташенят із 200 шматочками пластику в травній системі", — сказав міністр.

Пляма настільки велика, що практично неможливо правильно підрахувати кількість шкідливого сміття в океані.

Вона додала, що "латка" поступово просуває шкідливі відходи у бік Австралії, викликаючи глибоке занепокоєння щодо їхнього впливу на навколишнє середовище.

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