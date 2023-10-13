Превратили в фейерверк: под Авдеевкой дроны ВСУ уничтожили танки оккупантов (видео)

Для того чтобы поразить бронетехнику противника, украинские бойцы применили беспилотники с системой сброса боеприпасов.

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Воины Вооруженных сил Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили под Авдеевкой (Донецкая область) как минимум два танка. Соответствующее видео опубликовал Павел Петриченко — младший сержант 59-й бригады имени Якова Гандзюка — в своем Telegram-канале в четверг, 12 октября.

Первый танк, который стоял на грунтовой дороге и уже дымился, украинские воины "добили" с помощью дрона с системой сброса. Оператор направил его к цели, беспилотник завис над бронетехникой и поразил ее в районе башни огнеприпасом. В этот момент из танка повалил густой дым.

На другом кадре запечатлены уже два танка ВС РФ. Они ехали друг за другом, причем на броне первого уже полыхало пламя: его успел поразить боеприпас. Первый танк, проехав несколько метров, остановился и начал готовиться к развороту. Однако в те же секунды произошел мощный взрыв, который разнес технику противника. В комментариях под опубликованным видео украинцы предположили, что у танка после поражения боеприпасом из дрона взорвался боекомплект. Другая группа пользователей интернета считает, что бронетехника ВС РФ наехала на мину.

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"59-я бригада сражается на фланге Авдеевки. Пехота, FPV и мавики (китайские коптеры Mavic, — ред.) творят в эти дни чудеса на всем направлении", — подписал видеокадры Павел Петриченко.

Напомним, 12 октября военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ. На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину.

В этот же день мы писали о том, что ВСУ применили на фронте необычные FPV-дроны. Коптеры, скорее всего, были оснащены достаточно большой осколочно-фугасной боевой частью с готовыми поражающими элементами. Учитывая то, как разлетелись осколки после взрыва, можно предположить, что зона поражения улучшенной версии дрона-самоубийцы составила десять на десять метров.