"Война и мир" 875 000 раз на кусочке стекла: новый вид жестких дисков от Microsoft (видео)

Ученые утверждают, что небольшой квадратик стекла способен хранить 1,75 миллиона песен тысячи лет и значительно экономить место.

Related video

Исследователи лаборатории Microsoft Research из Кембриджа разработали революционный способ использования стекла для хранения огромного массива данных, что поможет сэкономить ресурсы и место в нашем мире, где наплыв цифровой информации требует все большие хранилищ данных. Как пишут ученые на официальном сайте проекта Project Silica, если мы продолжим идти по тому пути, по которому идем сейчас, то нам придется заполонить всю планету жесткими дисками, только для хранения наших данных.

Важно

Китай обрадовался, а в ASML напряглись: Canon выпустила особую систему литографии для чипов

К счастью, небольшой лист стекла теперь может содержать несколько терабайт данных, чего достаточно для хранения примерно 1,75 миллиона песен или музыки за 13 лет. Данные извлекаются с помощью высокоскоростного микроскопа с компьютерным управлением из библиотеки стеклянных дисков, хранящих данные в трехмерных пикселях, называемых вокселями.

Высокоскоростной микроскоп будет считывать данные со стеклянных пластин Фото: Microsoft

Для ощущения масштаба на каждой пластине можно хранить около 3500 фильмов. Или достаточно фильмов без перерыва, чтобы воспроизводить их более полугода без повторения. Стеклянная пластина могла бы вместить весь текст "Войны и мира" — одного из самых длинных когда-либо написанных романов — около 875 000 раз. И самое главное, он может хранить данные в небольшом пространстве центра обработки данных (ЦОД).

Магнитное хранение информации на привычных жестких дисках имеет ряд проблем: ограниченный срок службы требует частого резервного копирования, что со временем увеличивает потребление энергии и эксплуатационные расходы. Жесткий диск пользователя может прослужить около пять лет. Ленточный способ хранения (дорогой способ, использующийся в критической инфраструктуре хранения баз данных) более устойчив к износу, но все равно ограничен приблизительно десятью годами, говорят исследователи.

Хранилище данных на стеклянных пластинах в представлении Microsoft Фото: Microsoft

Поэтому в Microsoft Research предлагают использовать стеклянные пластины размером примерно с подставку для напитков для хранения данных в течение тысяч лет. Эта технология позволяет записывать данные, зная, что они останутся неизменными и безопасными, что является значительным шагом вперед в устойчивом хранении данных. После записи данные внутри стакана невозможно изменить.

Проект Silica ориентирован на новаторское хранение данных в кварцевом стекле в сотрудничестве с командой Microsoft Azure и ищет более устойчивые способы архивирования данных. Project Silica использует ИИ Azure для декодирования данных, хранящихся в стекле, что ускоряет чтение и запись и позволяет хранить больше данных.

Подробнее о Project Silica

Ранее Фокус писал, что Microsoft уже не в состоянии справиться с аппетитами своего ИИ. В попытках улучшить разработанный ею искусственный интеллект миллиардная компания столкнулась с дефицитом энергии для своих нужд и обратила свой взор на ядерный синтез.