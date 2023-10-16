Армия США испытала особый магнитный генератор: подпитывает технику и оружие (видео)

Новая система способна генерировать до 55кВт электричества во время движения или до 125кВт в неподвижном состоянии, используя трансмиссию боевой машины.

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Военные инженеры из компании Leonardo DRS представили свою технологию On Board Vehicle Power (OBVP — бортовое питание автомобиля), которая должна обеспечивать автономность небольших штабов на линии соприкосновения с противником посредством особых генераторов на бронетехнике. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Новую систему продемонстрировали в рамках недавних учений армии США, посвященных автономности систем на поле боя. Для этого инженеры Leonardo DRS установили OBVP на станции управления запуском боевых машин пехоты, станции тактического управления FMTV и пусковую установку THAAD HEMTT.

THAAD HEMTT — это комбинация двух систем вооружения. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата баллистических ракет в их терминальной фазе полета. Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT) — это тяжелый тактический грузовик с повышенной мобильностью, разработанный и производимый компанией Oshkosh Defense. THAAD HEMTT является важной частью системы противоракетной обороны США. Он обеспечивает защиту от баллистических ракет, которые представляют угрозу для американских войск, союзников и критически важной инфраструктуры.

Система OBVP обеспечивает небольшую базу электричеством Фото: Leonardo DRS

Система OBVP представляет собой автомобильный генератор, использующий механизм с постоянными магнитами, интегрированный в трансмиссию Allison, которая обеспечивает электроэнергию для поддержки операций в отдаленных районах. Такой генератор позволяет генерировать до 55 кВт полезной электроэнергии во время движения транспорта подпитывая оборудование бойцов или до 125 кВт полезной электроэнергии во время стоянки возле базы. В этом случае к системе можно подключить компьютеры и другую аппаратуру на базе и обеспечить штаб энергией.

Таким образом, по утверждению инженеров компании Leonardo DRS, система OBVP может повысить маневренность на поле боя, снизить затраты на логистику и повысить готовность к выполнению миссий без ущерба для функциональности самого транспорта.

Несколько боевых автомобилей способны обеспечить энергией небольшую базу Фото: Leonardo DRS

"Эта успешная демонстрация еще раз показала, как выработка электроэнергии с помощью транспортных средств может использоваться в отдаленных районах, где проблемы с электроснабжением войск являются реальностью, — сказал Билл Гайан, старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-подразделения Leonardo DRS Land Electronics. — Наша система OBVP специально создана для того, чтобы служить энергетическим активом, предоставляющим электричество бойцам в ту точку фронта, где она им необходима больше всего".

Ранее Фокус рассказывал, что в Китае создали батарею для энергетического оружия. Она может выдерживать рекордные 8000 циклов перезарядки и пригодится для будущего развития электротранспорта.