Израиль глушит навигацию дронов ХАМАС: из-за этого жители страны в большой опасности

Армия обороны Израиля подтвердила, что глушит системы спутниковой навигации, но у граждан могут возникнуть проблемы с оповещением об атаках.

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Израильские силы обороны усилили помехи, создаваемые для спутниковой системы навигации GPS в регионе, чтобы попытаться предотвратить атаки беспилотников ХАМАС и Хезболлы. Об этом сообщает издание Haaretz.

Что происходит в Израиле с GPS

Искусственно созданные помехи будут влиять на GPS двумя способами: иногда прием сигналов GPS может быть полностью заблокирован, а в других случаях сигнал GPS подделывается, то есть передается на устройство ложное местоположение. Местные жители уже сообщают о том, что популярные навигационные программы, например, Waze, показывали им неправильные данные о месторасположении.

Haaretz пишет, ссылаясь на исследователей из Техасского университета, что помехи создает израильский "глушитель" GPS с помощью системы Spire Global. Она управляет 120 спутниками, из которых 60 находятся на низкой околоземной орбите. Космические аппараты используются для радиозатмения GNSS — метода дистанционного зондирования, который использует измерения GPS для профилирования атмосферы и ионосферы, для изучения прогнозов погоды, атмосферных процессов, мониторинга климата и многого другого. Исследователи обнаружили, что данные, собранные спутниками, могут быть использованы для точного определения местоположения мощных наземных передатчиков, которые используются для нарушения работы спутниковых навигационных систем.

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Чем грозят гражданам перебои в GPS-навигации

Издание отмечает, что оба способа радиоэлектронной борьбы несут угрозы обычным гражданам. Во-первых, при отсутствии сигнала GPS, специальное приложение для смартфонов службы тыла ЦАХАЛа не будет работать и сообщать об угрозах. Во втором случае основываясь на ложных данных GPS приложение будет неправильно информировать пользователя о приближающихся ракетах. В ЦАХАЛ заявили, что советуют гражданам вручную настроить город своего проживания в приложении, чтобы они получали предупреждения в реальном времени, независимо от GPS.

Телефон израильтянина недалеко от Иерусалима, ошибочно сообщивший, что он находится недалеко от Газы Фото: Haaretz

Журналисты издания отмечают, что по данным Евроконтроля (европейской организации по безопасности аэронавигации), рост помех GPS снижает эффективность всей авиационной системы, увеличивает рабочую нагрузку на пилотов и авиадиспетчеров и требует дополнительных услуг связи, что представляет собой серьезный потенциальный риск для безопасности.

Еще до нападения ХАМАС в этом месяце коммерческий пилот сообщил газете, что в последнее время значительно увеличилось количество помех GPS, при этом почти ежедневно израильские авиационные власти предупреждают о сбоях в работе спутниковой навигации. По его словам, одним из основных последствий стало исключение "захода на посадку по RNP" для посадки в аэропорту Бен-Гурион — процедуры наведения на основе GPS, которая позволяет самолету точно ориентироваться на взлетно-посадочную полосу на основе заранее установленных навигационных точек. В результате аэропорт Бен-Гурион в настоящее время использует только заходы на посадку по системе ILS (система посадки по приборам), что создает большую нагрузку на авиадиспетчеров, которые должны устно направлять каждый самолет до тех пор, пока он не перехватит радиосигнал, направляющий его на взлетно-посадочную полосу.

По данным gpsjam.org, в Израиле и прилегающих районах наблюдаются глушения GPS Фото: Haaretz

Пилот сказал, что сбои в работе GPS также приводят к ложным показаниям высоты, что приводит к срабатыванию сигнализации, предупреждающей пилотов о том, что они находятся в опасной близости от земли. Когда это происходит ночью или в пасмурную погоду, пилотам приходится "идти на второй круг" — останавливать снижение (иногда на продвинутом этапе посадки), подниматься, облетать аэропорт и совершать второй заход на посадку.

Ранее Фокус сообщал, что ученые работают над фотонными чипами для дронов будущего, которые смогут обходиться без GPS. Новая технология должна усилить сигнал небольших беспилотников и облегчить полеты в зонах без спутниковой навигации.