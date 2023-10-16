Ізраїль глушить навігацію дронів ХАМАС: через це жителі країни у великій небезпеці

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що глушить системи супутникової навігації, але у громадян можуть виникнути проблеми з оповіщенням про атаки.

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Ізраїльські сили оборони посилили перешкоди, що створюються для супутникової системи навігації GPS у регіоні, щоб спробувати запобігти атакам безпілотників ХАМАС і Хезболли. Про це повідомляє видання Haaretz.

Що відбувається в Ізраїлі з GPS

Штучно створені перешкоди впливатимуть на GPS у два способи: іноді приймання сигналів GPS може бути повністю заблоковано, а в інших випадках сигнал GPS підробляють, тобто передають на пристрій неправдиве місце розташування. Місцеві жителі вже повідомляють про те, що популярні навігаційні програми, наприклад, Waze, показували їм неправильні дані про місце розташування.

Haaretz пише, посилаючись на дослідників із Техаського університету, що перешкоди створює ізраїльський "глушник" GPS за допомогою системи Spire Global. Вона управляє 120 супутниками, з яких 60 перебувають на низькій навколоземній орбіті. Космічні апарати використовуються для радіозатьмарення GNSS — методу дистанційного зондування, який використовує вимірювання GPS для профілювання атмосфери та іоносфери, для вивчення прогнозів погоди, атмосферних процесів, моніторингу клімату та багато чого іншого. Дослідники виявили, що дані, зібрані супутниками, можуть бути використані для точного визначення місця розташування потужних наземних передавачів, які використовуються для порушення роботи супутникових навігаційних систем.

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Чим загрожують громадянам перебої в GPS-навігації

Видання зазначає, що обидва способи радіоелектронної боротьби несуть загрози звичайним громадянам. По-перше, за відсутності сигналу GPS, спеціальний застосунок для смартфонів служби тилу ЦАХАЛу не працюватиме і не повідомлятиме про загрози. У другому випадку, ґрунтуючись на помилкових даних GPS, застосунок неправильно інформуватиме користувача про ракети, що наближаються. У ЦАХАЛ заявили, що радять громадянам вручну налаштувати місто свого проживання в застосунку, щоб вони отримували попередження в реальному часі, незалежно від GPS.

Телефон ізраїльтянина недалеко від Єрусалима, який помилково повідомив, що він перебуває недалеко від Гази Фото: Haaretz

Журналісти видання зазначають, що за даними Євроконтролю (європейської організації з безпеки аеронавігації), зростання перешкод GPS знижує ефективність всієї авіаційної системи, збільшує робоче навантаження на пілотів і авіадиспетчерів і вимагає додаткових послуг зв'язку, що являє собою серйозний потенційний ризик для безпеки.

Ще до нападу ХАМАС цього місяця комерційний пілот повідомив газеті, що останнім часом значно збільшилася кількість перешкод GPS, при цьому майже щодня ізраїльська авіаційна влада попереджає про збої в роботі супутникової навігації. За його словами, одним з основних наслідків стало виключення "заходу на посадку за RNP" для посадки в аеропорту Бен-Гуріон — процедури наведення на основі GPS, яка дає змогу літаку точно орієнтуватися на злітно-посадкову смугу на основі заздалегідь встановлених навігаційних точок. У результаті аеропорт Бен-Гуріон наразі використовує тільки заходи на посадку за системою ILS (система посадки за приладами), що створює велике навантаження на авіадиспетчерів, які повинні усно спрямовувати кожен літак доти, доки він не перехопить радіосигнал, який спрямовує його на злітно-посадкову смугу.

За даними gpsjam.org, в Ізраїлі та прилеглих районах спостерігаються глушіння GPS Фото: Haaretz

Пілот сказав, що збої в роботі GPS також призводять до хибних показань висоти, що призводить до спрацьовування сигналізації, яка попереджає пілотів про те, що вони перебувають у небезпечній близькості від землі. Коли це відбувається вночі або в похмуру погоду, пілотам доводиться "йти на друге коло" — зупиняти зниження (іноді на просунутому етапі посадки), підійматися, облітати аеропорт і здійснювати другий захід на посадку.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені працюють над фотонними чіпами для дронів майбутнього, які зможуть обходитися без GPS. Нова технологія має посилити сигнал невеликих безпілотників і полегшити польоти в зонах без супутникової навігації.