"Ни единого шанса на спасение": дроны ВСУ уничтожили российскую БМП, как это удалось (видео)

Украинские военные выследили боевую машину пехоты и ночью отправили на охоту беспилотный бомбардировщик, успешно выполнивший свою задачу.

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Военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили боевую машину пехоты россиян. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице подразделения в Facebook во вторник, 17 октября.

Известно, что одно из подразделений бригады заметило БМП российских оккупантов. Было принято решение ликвидировать бронетехнику в темное время суток с помощью дрона с прибором ночного видения и с системой сброса боеприпасов. Оператор дрона успешно подвел беспилотник к его цели, после чего дрон сбросил несколько боеприпасов на боевую машину. Огонь охватил технику уже после первого попадания, а последующие завершили дело и добили БМП, окончательно выведя ее из строя.

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"Внимательный подход и высокий уровень подготовки пилотов, корректировщиков, командиров помогли им уничтожить российскую технику. Военнослужащие 82 ОДШБр снова продемонстрировали свою эффективность и непревзойденный профессионализм, — подписали военные заснятые видеокадры. — "Соколы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады всегда стоят на страже, наблюдают с воздуха, и не дают врагу ни единого шанса на спасение!".

Напомним, несколько ранее стало известно о том, что под Авдеевкой дроны ВСУ уничтожили танки оккупантов. Для того чтобы поразить бронетехнику противника, украинские бойцы применили беспилотники с системой сброса боеприпасов.

Кроме того 12 октября военные показали битву "Пегаса" с техникой ВС РФ. На видеокадрах оператор беспилотника направил дрон-"самоубийцу" к легкой цели — бронетехнике ВС РФ. Российские военные замаскировали ее ветками с зеленой листвой. Однако украинские защитники все равно вовремя заметили на дороге бронемашину.