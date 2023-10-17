"Жодного шансу на порятунок": дрони ЗСУ знищили російську БМП, як це вдалося (відео)

Українські військові вистежили бойову машину піхоти і вночі відправили на полювання безпілотний бомбардувальник, який успішно виконав своє завдання.

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Військовослужбовці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України за допомогою безпілотного літального апарату знищили бойову машину піхоти росіян. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу у Facebook у вівторок, 17 жовтня.

Відомо, що один із підрозділів бригади помітив БМП російських окупантів. Було ухвалено рішення ліквідувати бронетехніку в темний час доби за допомогою дрона з приладом нічного бачення і з системою скидання боєприпасів. Оператор дрона успішно підвів безпілотник до його цілі, після чого дрон скинув кілька боєприпасів на бойову машину. Вогонь охопив техніку вже після першого влучання, а наступні завершили справу і добили БМП, остаточно вивівши її з ладу.

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"Уважний підхід і високий рівень підготовки пілотів, корегувальників, командирів допомогли їм знищити російську техніку. Військовослужбовці 82 ОДШБр знову продемонстрували свою ефективність і неперевершений професіоналізм, — підписали військові зняті відеокадри. — "Соколи 82 окремої десантно-штурмової бригади завжди стоять на варті, спостерігають з повітря, і не дають ворогу жодного шансу на порятунок!".

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо про те, що під Авдіївкою дрони ЗСУ знищили танки окупантів. Для того, щоб вразити бронетехніку противника, українські бійці застосували безпілотники з системою скидання боєприпасів.

Крім того, 12 жовтня військові показали битву "Пегаса" з технікою ЗС РФ. На відеокадрах оператор безпілотника направив дрон-"самогубцю" до легкої цілі — бронетехніки ЗС РФ. Російські військові замаскували її гілками із зеленим листям. Однак українські захисники все одно вчасно помітили на дорозі бронемашину.