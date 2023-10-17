"Показать историю Украины всему миру": школьник создал игру про казаков и получил награду

По замыслу Тараса Гембика, проект позволит игрокам пережить события прошлого, изучить культуру и быт украинцев, поучаствовать в виртуальных битвах и познакомиться с историческими личностями.

Related video

Одиннадцатиклассник Тарас Гембик из города Камень-Кашырский (Волынская область) разработал компьютерную игру "Cossack Steppes" ("Казацкие степи"), которую отметили золотой медалью на международной выставке изобретений INOVA в Хорватии. Информация об этом появилась на Facebook-странице Волынской областной Малой академии наук.

По словам школьника, идея создать собственную компьютерную игру возникла у него 16 февраля 2022 года в День Единения Украины. Тогда у него целый день было такое приподнятое настроение, что парень решил создать проект, чтобы продемонстрировать всему миру историю Украины. Так как старшеклассник глубоко интересовался программированием, то для своей задумки выбрал формат компьютерной игры, а посвятил ее казакам, ведь считает, что они — ролевая модель и пример для современных украинцев.

"На выставке в Хорватии я представил "Cossack Steppes" — компьютерную игру о казаках, которую разработал самостоятельно. По замыслу, она дает возможность пережить определенное историческое событие и принять участие в битве от первого лица", — рассказал создатель игры.

На международной выставке изобретений в Хорватии украинец получил золотую медаль за свою разработку компьютерной игры Фото: Полисся

Тарас Гембик также дополнил, что на международной выставке нашел себе не только друзей, но и команду, вместе с которой планирует совершенствовать свою игру. В планах — сделать игру с "крутой графикой и технической базой". Также юноша планирует найти спонсоров для дальнейшей разработки и продвижения своего проекта.

"Я поставил высокую планку для своей разработки — решил сделать ее максимально реалистичной, такой как современные игры "ААА" крупных компаний, например, GTA V, Cyberpunk. А для этого нужно передать все элементы и детали быта, природы, оружия", — рассказал создатель игры.

Отметим, что 26-29 сентября в городе Загреб (Хорватия) прошло инновационное шоу "INOVA". Это один из древнейших научных ивентов, который организуют с 1971 года. Ежегодно на выставке юные ученые со всего мира представляют проекты в секциях строительства, электроники, медицины, окружающей среды, безопасности, спорта, социальных инноваций и многих других.

Важно

Спасение мира лежит в Закарпатье: украинец создает игру про замок Паланок (видео)

Что известно об игре "Cossack Steppes"

В учебном первом эпизоде игрок знакомится с миром игры и управляет мальчиком, который сбежал из крепостничества. После, когда пользователь проходит несколько уровней, которые научат его сражаться на саблях, стрелять из лука или ружья, сможет играть за персоналий из украинской истории (например за Богдана Хмельницкого). Кроме того, "Cossack Steppes" рассказывает о культуре, обычаях, быте, стиле жизни и даже питании украинских казаков. Например, в первом эпизоде игроку предстоит приготовить борщ для всего поселения.

Разработчик уверяет, что играть будет интересно всем, кто хочет больше узнать об истории и культуре казачества. В частности, разработка будет полезной школьникам в подготовке к урокам и экзаменам по истории.

Напомним, в начале августа мы писали о том, 10-летиний киевлянин Леонид Ходоровский создал игру Snake, которая помогла собрать 25 000 гривен на нужды ВСУ. За собранные деньги украинские военные смогли купить наземный дрон "Термит".

А в марте 2022 года стало известно о том, что украинские айтишники запустили игру для DDoS-атак на сайты РФ. Сервис автоматически отправляет до 20 тысяч запросов, которые могут вызывать сбой в работе интернет-ресурсов.