Будут неделями подавлять ПВО: инженеры придумали, как еще лучше применять военные дроны

Новая технология позволит большим БПЛА заправлять, подзаряжать и даже перевооружать маленькие прямо в воздухе без необходимости возвращаться на базу.

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20 сентября американские инженеры испытали на полигоне Дагуэй в штате Юта усовершенствованную технологию захвата военным беспилотником MQ-20 Avenger летательных аппаратов поменьше. Подробности тестов, а также их значение компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) раскрыла на официальном сайте.

Для испытаний инженеры установили в отсеке для полезной нагрузки MQ-20 Avenger коммерческие вертолетные спасательные подъемники производства Breeze-Eastern. Во время полета беспилотник развернул трос на достаточное расстояние, чтобы "подцепить" другой беспилотник. К тросу было прикреплено специальное механическое приспособление, служащее маяком — оно передало данные о своем положении обратно Avenger.

По задумке инженеров, прибор позволяет дронам рассчитывать свое точное положение относительно маяка, чтобы приблизиться к троссу и зацепиться за него. Закрепившись, БПЛА складывает крылья и останавливает двигатель, продолжая следовать за носителем на буксире. Подъемник на борту крупного беспилотника сматывает тросс и затаскивает аппарат внутрь.

MQ-20 Avenger выпустил специальный тросс во время испытаний Фото: ga-asi.com

В GA-ASI подчеркнули, что в развернутом положении "умный" конечный элемент соответствует другим моделям стыковочных механизмов с несколькими степенями свободы, что говорит о потенциале для возвращения малых БПЛА на борт дронов-носителей весом более 598 кг. К этой группе относятся MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, MQ-4C Triton.

"Интеграция БПЛА воздушного базирования с беспилотными самолетами группы 5 возможна, отчасти, благодаря достижениям в области технологий относительной навигации, комплексного анализа буксировочных тросов и управления несколькими самолетами, впервые внедренных GA-ASI", — высказался Майк Этвуд, вице-президент GA-ASI.

В компании объясняют, что помимо доставки на базу, небольшие военные дроны можно дозаправить, перезарядить или перевооружить, а затем снова отправить на боевое задание без необходимости приземляться. В таком случае MQ-20 Avenger или MQ-9A Reaper могут служить мобильными командными центрами для целой сети летательных аппаратов, которые будут целыми неделями непрерывно вести наблюдение, подавлять средства ПВО и электронные системы противника, а также обеспечивать связь союзникам.

Перераспределение может происходить с базового самолета, что позволяет SUAS/ALE выходить на собственные орбиты с позиций запуска и восстановления с воздуха. Воздушная передислокация позволяет БПЛА, таким как Avenger GA-ASI или MQ-9A Reaper, служить мобильными командными центрами для сети SUAS/ALE в постоянной, обширной сети для наблюдения, электронного нападения, подавления противовоздушной обороны противника, путей связи или совместного использования всех -домен мобильного управления и контроля в течение нескольких дней или недель.

"Мы очень рады видеть, что эта технология позволит создать цепочки для поражения целей на больших расстояниях с помощью современных пилотируемых и беспилотных систем, поддерживающих операции в условиях жесткой конкуренции", — добавил Майк Этвуд.

Ранее писали, что Украина может купить дроны MQ-9 Reaper всего за 1$. Компания-производитель GA-ASI готова продавать аппараты вместе с запчастями, но только если получит разрешение от Министерства обороны США.