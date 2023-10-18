Отлетела башня: бойцы ВСУ с помощью дрона расправились с техникой ВС РФ (видео)

Помимо удара, который нанес Т-62 дрон-камикадзе, бронированная техника оккупантов пострадала от взрыва боекомплекта.

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Бойцы ударной роты беспилотных летательных аппаратов PERUN GROUP в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады с помощью дрона-камикадзе привели в негодность российский танк Т-62. Соответсвующее видео военные опубликовали в своем Telegram-канале в среду, 18 октября.

Оператор БПЛА с помощью дрона-разведчика заметил на открытой местности бронированную технику российских военных. К ее местонахождению сразу же был отправлен FPV-дрон. Беспилотник-камикадзе успешно долетел до своей цели: танк стоял на грунтовой дороге посреди открытого поля. Поэтому дрону ничего не помешало атаковать свою цель. Взрыв получился настолько сильным, что башню танка отбросило на какое-то расстояние от корпуса. Кроме того у танка сдетонировал боекомплект, поэтому за считанные секунды машину охватил огонь.

"Российский танк с летающей башней — работа ударной роты БПЛА. Бойцы мастерски попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. Далее была мощная детонация и уничтожен дотла российский хлам", — подписали бойцы опубликованные видеокадры.

Напомним, в конце июля дрон Perun ликвидировал бронемашину и гаубицу Д-30. Первой целью беспилотного летального аппарата стала бронемашина российских военных. Еще днем ее среди деревьев в лесополосе выследил украинский беспилотник-разведчик. Кроме того военные с помощью того же дрона PERUN ликвидировали 122-мм гаубицу Д-30.

Кроме того в начале июля стало известно, что во время контрнаступления ВСУ украинский дрон Perun уничтожил 100 целей, включая военную технику и живую силу противника. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.