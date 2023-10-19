Лишили боеприпасов для наступления: FPV-дроны взорвали российскую БМП в сложных условиях

Для того чтобы уничтожить технику оккупантов, понадобилось три беспилотника, которые преодолели более 10 километров до цели.

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Бойцы 2-го отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины в экстремальных условиях с помощью дронов-камикадзе уничтожили бронированную машину противника, которая везла российским оккупантам боекомплект. Соответсвующее видео военные опубликовали в своем Telegram-канале в четверг, 19 октября.

По видео можно заметить, что FPV-дрон был вынужден лететь при низком сигнале и почти полном отсутствии картинки, вероятно, из-за большого расстояния. Однако оператору беспилотного летательного аппарата удалось поразить с помощью дрона бронированную машину пехоты и поджечь ее. По словам самих украинских военных, за неделю — это уже вторая БПМ, которую удалось уничтожить с помощью БПЛА.

Для того чтобы ликвидировать боевую технику противника, нацгвардейцам пришлось использовать три беспилотника, которым пришлось преодолеть путь в более, чем 10 километров. Но эти расходы оказались оправданными, поскольку помешали БМП доставить боеприпасы группе россиян, которые пошли в наступление.

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"На уничтожение этой "коробочки" ушло 3 дрона. На видео очень хорошо видно при каком низком сигнале и почти полном отсутствии картинки наш FPV пилот все же попадает и поджигает цель", — подписали бойцы НГУ видеокадры.

Напомним, несколько ранее бойцы ВСУ с помощью дрона расправились с техникой ВС РФ. Помимо удара, который нанес Т-62 дрон-камикадзе, бронированная техника оккупантов пострадала от взрыва боекомплекта. Взрыв получился настолько сильным, что башню танка отбросило на какое-то расстояние от корпуса. Кроме того у танка сдетонировал боекомплект, поэтому за считанные секунды машину охватил огонь.

Кроме того мы писали о том, как дрон НГУ поразил цель под огнем из трассирующих пуль. С помощью беспилотника-камикадзе "Rusoriz" бойцы экипаж дрона ликвидировал УАЗ, который ехал в темное время суток по дороге. Дрон-камикадзе облетел свою "жертву" под разными углами, так как оператор пытался найти наиболее удачную точку для поражения движущейся техники. Когда это было сделано, беспилотник начал стремительно снижаться и врезался в машину.