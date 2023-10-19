Прямо из киберпанка: в США уже есть робот-татуировщик, но цена услуги "кусается" (видео)

Стоимость татуировки от именитых международных мастеров, которые сотрудничают со студией, находится в пределах от $600 до $8000.

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В США, в столице штата Техас, Остине, открылся первый в мире салон автоматизированной татуировки Blackdot, где вы можете заказать и сразу нанести уникальный рисунок от одного из лучших международных мастеров с помощью специальной роботизированной установки. Об этом сообщается в пресс-релизе стартапа.

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Как работает система, напоминающее кресло в кабинете стоматолога или косметолога не совсем понятно. Но рядом установлен специальный аппарат, который, по зазрениям представителей компании, использует небольшое количество скрытых тестовых точек, чтобы "изучить характеристики кожи клиента". Тестовые точки сравниваются с базой данных кожи Blackdot, чтобы определить, какие настройки (количество проколов и глубина проколов) дадут идеальную черную точку для предпочтительного места татуировки клиента.

После этого машина быстрыми и очень точными движениями нанесет татуировку на тело клиента. Стартап уверяет, что точки в оттенках серого имеют диаметр около 250 мкм (0,25 мм), и робот может наносить их с хирургической точностью, позволяя получит настолько тонкий и четкий рисунок, который не может достичь ни один тату-мастер используя привычную машинку для тату.

Робот наносит тату с неимоверной точностью Фото: Blackdot tattoo

Кроме того, база данных татуировок соединена с облачным хранилищем, что позволяет художникам со всего мира воплощать свои рисунки в виде татуировок для клиентов. Как только робот наносит рисунок на тело клиента, автор эскиза, где бы он не находился, получает денежное отчисление. Таким образом вам не нужно ехать в другую точку мира, чтобы какой-нибудь именитый мастер нанес вам тату. Вместо него, по его же уникальным эскизам, это сделает робот.

Презентация стартапа Blackdot

Впрочем, если клиент хочет получить действительно неповторимый рисунок, он может заказать его удаленно у одного из мировых звезд тату, с которыми сотрудничает стартап. Это генеративный художник Тайлер Хоббс, известный тату-мастер Омер Тунка и живая легенда Джон Крейг. Но цены на такую услугу очень кусаются. В целом, услуга за роботизированную татуировку колеблется от $600 за маленькую из базы данных до $8000 за уникальный экземпляр лично от мастера.

От гуру Тайлера Хоббса личная тату обойдется в $8000 Фото: Blackdot tattoo

Стартап Blackdot активно раскручивает тему инвестиций в свой проект подчеркивая, что тату-индустрия в США через семь лет вырастет до огромных $3,9 миллиардов. По статистике почти половина населения США в возрасте до 40 лет имеет одну или несколько татуировок.

Сюжет в новостях США о стартапе Blackdot

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ создал уникального робота и "обогнал" эволюцию. В будущем ИИ сможет придумывать крохотные машины, которые будут лечить людей или пробираться в самые трудные места для ремонта, уверены ученые.