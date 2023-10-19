Военные США установили гранатомет на робота с AliExpress: чего они хотели добиться (видео)

Боец теперь может прятаться в укрытии и дистанционно стрелять по бронетехнике врага с помощью робота собаки Unitree Go1.

Related video

Корпус морской пехоты США испытал робота-собаку Unitree Go1 с установленным на корпус модифицированным гранатометом M72, чтобы бойцы могли вести огонь по врагу с безопасного расстояния или укрытий. Об этом пишет военный портал The Drive.

Важно

Можно легально купить: представлен робот-пес с огнеметом для выжигания окопов (видео)

Конкретные подробности о собаке-роботе и ее испытаниях Корпуса морской пехоты не раскрывает. Однако фотографии и видео, опубликованные военными, показывают, что в качестве тестового экземпляра использовался китайский робот-пес Unitree Go1, который доступен для приобретения всем желающим на AliExpress или Amazon. Стоимость модели составляет около 160 тысяч гривен.

Интересно отметить, что морские пехотинцы называют конструкцию "роботом-козлом", видимо, за смешную манеру Unitree Go1 переступать с "лапы" на "лапу", которые больше напоминают копытца козлика, пишет издание.

Система вооружения на спине робота-собаки состоит из крепления, предназначенного для удержания и стрельбы ракетной установкой серии M72, а также направленной вперед камеры GoPro. В различных точках установлены направляющие, которые можно использовать для установки дополнительных камер, лазеров прицеливания и других аксессуаров.

На записи испытаний видно, как роботизированная пусковая установка, прикрепленная к роботу, прекрасно стреляет, правда из статического положения, с поддержкой двух мешков с песком. Видимо, для больше устойчивости после отдачи и для безопасности испытателей.

Unitree Go1 с креплением для гранатомета Фото: Скриншот

Эксперты The Drive отмечают, что в этой конкретной демонстрации, по всей видимости, использовался учебный гранатомет M72AS, который запускает 21-мм боеприпас с трассирующим элементом. Он спроектирован так, чтобы имитировать общее ощущение и характеристики от типичного M72, стреляющего 66-мм гранатами. Это довольно старый (разработка 60-х годов прошлого века), но очень надежный и до сих пор популярный во многих армиях мира гранатомет.

Военные отмечают, что заинтересованы в разных роботизированных системах на фронте, и испытания подобных роботов-собак рассчитано на проверку способов их применения в бою. Китайского робота выбрали как недорогую модель для испытаний общей концепции применения подобных механизмов, говорят военные. Как рассказал журналистам портала первый лейтенант Корпуса морской пехоты США Аарон Сафади, подобные небольшие роботы могут позволить обстреливать врага дистанционно, пока сам оператор-пехотинец находится в укрытии, в безопасности.

Такие роботы могут пригодиться армии в условиях городских боев. Там плотная застройка и большие машины становятся легкой мишенью, говорят военные. Использование небольших роботов с установленным стрелковым или более тяжелым вооружением дает наступающим войскам большое преимущество и сохраняет жизнь солдат, отмечают военные после испытаний.

Испытания Unitree Go1 с гранатометом

Ранее Фокус сообщал, что на подобного робота-пса Unitree Go1 в России тоже установили гранатомет. Правда там представили китайского робота с AliExpress, как "суверенную разработку российских инженеров". В самом Китае активно разрабатывают роботов-собак и устанавливают на них стрелковое оружие.