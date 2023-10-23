Светят без электричества: ученые используют водоросли в качестве "вечных светильников" (фото)

Исследователи считают, что их разработку можно будет применять в медицине и робототехнике.

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Исследователи из Калифорнийского Университета в Сан-Диего сумели объединить динофлагелляты (живые водоросли) обладающие свойством люминесценции с искусственными поверхностями, что привело к потрясающим результатам. Об этом сообщается на официальном сайте Университета.

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Как указывается в опубликованной научной работе исследователей, динофлагелляты (принадлежащих к царству протистов) — это разновидность одноклеточных водорослей, которые светятся под механическим воздействием. Эти водоросли можно увидеть сверкающим или светящимся в океане ночью, что служит различным экологическим целям, включая избегание хищников и даже для "общения" между собой.

"Замечательной особенностью этих материалов является присущая им простота — им не нужна ни электроника, ни внешний источник питания", — сказал старший автор исследования Шэнцян Цай, профессор машиностроения и аэрокосмической техники Университета.

Чем больше давление, тем больше света излучает полученный материал Фото: University of California San Diego

Ученые взяли альгинат, полимер, полученный из морских водорослей, добавили его к динофлагеллятам в качестве основного компонента биолюминесцентных материалов. Эти вещества были объединены для получения раствора, который затем был обработан на 3D-принтере для получения разнообразных форм.

Во время испытаний вещества светились, когда ученые оказывали давление и создавали узоры на их поверхности. Материалы были настолько чувствительными, что даже вес пенопластового шарика, движущегося по их поверхности, заставлял их светиться.

Любопытно, что чем больше давление, тем ярче светится полученный материал. А еще ученые выяснили, что подобный симбиоз не нуждается в особом уходе. Он действует по привычной схеме: днем поглощает свет, а ночью при воздействии вырабатывает свечение.

Исследователи также экспериментировали с материалами, чтобы сделать их более устойчивыми в различных условиях. Включив в исходную смесь второй полимер они еще больше укрепили материалы, чтобы те могли выдерживать тяжелые механические нагрузки. Кроме того, материалы были защищены от кислотных и щелочных растворов за счет покрытия Ecoflex, эластичного резиноподобного полимера. Исследователи продолжают совершенствовать и оптимизировать материалы, чтобы достичь качества, достаточного для их применения в различных отраслях, от медицины до робототехники.

Ранее Фокус сообщал, что ученые добыли электричество из движения молекул. Использование молекулярного движения для выработки электричества потенциально может обеспечить питание наноразмерных медицинских имплантатов.