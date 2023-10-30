Заменитель смартфонов. Лазерный гаджет Ai Pin может стоить $1000: что он умеет делать

Устройству будущего с искусственным интеллектом не нужен экран — информация будет выводиться прямо на ладонь владельца.

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Генеральный директор OpenAI (чат-бот ChatGPT) Сэм Альтман тайно встречался с известным бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, чтобы обговорить своеобразный "iPhone с искусственным интеллектом", которым может стать лазерное устройство Ai Pin от стартапа Humane. Об этом сообщает портал The Information.

По данным издания, так же глава OpenAI провел встречу с генеральным директором SoftBank Масаеши Соном, на которой обсуждался вопрос о финансировании подобных планов. Пока непонятно, на основе чего будет строиться этот "смартфон будущего", но эксперты считают, что им может стать устройство Ai Pin стартапа Humane, инвестором которого является Сэм Альтман. Его обещают представить общественности 9 ноября.

Ai Pin крепится на одежду Фото: Скриншот

Humane является одной из первых компаний, представивших нечто совершенно новое: устройство "размером с крекер", которое может внятно реагировать на запросы, проецировать изображения на вашу руку и снимать 180-градусное видео вашего окружения. По данным The Information, он получит процессор Snapdragon от Qualcomm, который обеспечит ему скорость, возможности подключения, работу камеры и безопасность "на уровне смартфона". Новый гаджет может стоить около $1000 и работать только при наличии ежемесячной подписки.

Соучредитель Humane Бетани Бонджорно в октябре описала Ai Pin как автономное устройство, которое представляет собой "телефон, контекстный компьютер и программную платформу".

Один из сооснователей стартапа Имран Чаудри коротко познакомил публику с возможностями Humane еще в апреле, после чего работа над проектом продолжалась. Гаджет Ai Pin представляет собой небольшое устройство, крепящиеся на одежду в районе груди и проецирующее на любую поверхность изображение с помощью лазера. Управляется Humane с помощью разработанного с нуля искусственного интеллекта, а активировать его можно благодаря жестам. Сам Чаудри называет свое детище "носимым устройством нового типа" и намекнул на короткой презентации, что оно позволит людям обходится вообще без смартфонов.

В ходе презентации Чаудри спроецировал экран прямо себе на ладонь и принял входящий звонок. Однако на видео не видно, каким образом Чаудри удалось ответить на звонок, так как он не взаимодействовал с проецируемым на ладонь экраном (однако мы можем видеть, что на руке отображается интерфейс в виде кнопок). Он поговорил по громкой связи с двумя людьми.

"Будут ли эти функции нужны людям в устройстве, которое не является телефоном? Неужели телефоны сами по себе будут заменены, как многие устаревшие гаджеты типа Polaroids?", — задаются вопросом эксперты The Information. В любом случае презентовать необычное устройство разработчики обещали 9 ноября.

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