Украина и 27 стран подписали декларацию о контроле над ИИ: но вот почему критики недовольны

Среди подписантов нет России, а критики обвиняют крупные корпорации в манипулировании декларацией.

Related video

В Великобритании на AI Safety Summit 28 стран, в том числе и Украина, подписали так называемую "Декларацию Блетчли" об опасностях, контроле и развитии искусственного интеллекта в мире, но у декларации уже появились критики, которые считают, что этим документом будут манипулировать крупные корпорации. Об этом сообщает The Next Web.

"Многие риски, возникающие из-за ИИ, по своей сути носят международный характер, и поэтому их лучше всего решать посредством международного сотрудничества", — говорится в декларации. В заявлении также содержится призыв к международным действиям в отношении "передового ИИ" (тип искусственного интеллекта, который способен выполнять задачи, которые обычно считаются требующими человеческого интеллекта).

Льюис Лю, генеральный директор стартапа по машинному обучению Eigen Technologies, входит в число самых громких критиков. По его словам, на апокалиптическое предупреждение "чрезмерно влияют глубоко ошибочный анализ и повестка дня, установленная крупными технологическими компаниями, стремящимися доминировать в процессе принятия политических решений".

Замминистра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский на AI Safety Summit Фото: Минцифры

"В сообществе стартапов есть реальные опасения, что это будет форум, на котором крупные технологические компании возьмут под свой контроль управление, чтобы попытаться регулировать системы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, устанавливать условия дебатов и тем самым заморозить соревнование", — отметил Льюис Лю.

Акцент на передовом искусственном интеллекте также возмутил исследователей. Сандра Вахтер, профессор технологий и регулирования Оксфордского университета, утверждает, что автоматизация рабочих мест, дискриминация и воздействие на окружающую среду являются более насущными проблемами, отмечает The Next Web.

Украина и другие страны, кроме РФ, подписали декларацию Блетьчли об ИИ Фото: Скриншот

"К сожалению, это выходит за рамки данного саммита, и основное внимание уделяется "риску потери контроля" над ИИ в том смысле, что ИИ развивает "собственную волю" и представляет "экзистенциальный" риск для человечества, — сказала она. — Тем не менее, нет никаких научных доказательств того, что мы находимся на таком пути или что такой путь вообще существует. Но это отвлекает от реальных и уже существующих экзистенциальных рисков".

По мнению Марта Беннета, вице-президента и главного аналитика бизнес-консалтинговой компании Forrester, эта декларация не окажет никакого реального влияния на регулирование ИИ. Он отмечает, что уже существуют различные политики, которые содержат гораздо больше смысла. Среди них такие, как Закон ЕС об искусственном интеллекте, Указ Белого дома об искусственном интеллекте и "Международный кодекс поведения G7" для искусственного интеллекта.

Саммит проходит в Блетчли-парке, где во времена Второй мировой войны ученые во главе с Аланом Тьюрингом расшифровали код немецкой машины "Энигма" для передачи сообщений между войсками нацистской Германии. Сам Тьюринг, человек трагической судьбы, считается автором эмпирического "теста Тьюринга", разработанным еще в 1950 году, который определяет, может ли машина "мыслить" и вести себя как человек.

Ранее Фокус рассказывал, что Великобритания создаст суперкомпьютер для ИИ на 5448 чипах Nvidia GH200. Страна хочет догнать США и Китай в области искусственного интеллекта.