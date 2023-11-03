Минцифры дала возможность украинцам бесплатно изучать английский: как это сделать

Такая инициатива профильного министерства — это первый этап реализации программы Future Perfect, созданной для популяризации языка, который в Украине хотят сделать международным.

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Украинцы получили бесплатный доступ к приложению для изучения английского языка. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Бесплатное приложение для изучения английского — это первый этап реализации программы Future Perfect, созданной для популяризации языка, который в Украине хотят сделать международным. Она финансируется на средства USAID, UK Aid, Фонда Восточная Европа и Mastercard.

Для изучения слов в приложении доступно 10 языков. Среди них – английский, испанский, арабский, китайский, корейский, украинский и другие. При регистрации пользователь может настроить программу под собственный запрос.

Месячная премиум-подписка на приложение Promova стоит почти $60. Теперь украинцы имеют бесплатный премиум-доступ ко всем языковым курсам на платформе на 3 года.

Важно

Английский язык в Украине получит особый статус, — Минкульт

Напомним, в конце июня мы писали о том, что государство оплатит украинцам курсы английского языка. В планах правительства включить английский язык будет в обязательную программу образования на всех уровнях, начиная с детских садов и заканчивая университетами.

А президент Владимир Зеленский в 28 июня подал в Верховную Раду законопроект №9432 о применении английского языка в Украине. Документ предполагает, что английский стает языком международного общения в Украине.