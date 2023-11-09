"Российские БПЛА в небе днем и ночью": ВСУ утратили превосходство по FPV-дронам, — СМИ

По словам украинского военного, FPV-дроны поначалу были достаточно эффективными и, к тому же, малозатратными. Но сейчас и российские войска активно задействуют беспилотник, модифицированные для ведения войны.

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Некоторые украинские защитники, пилотирующие ударные дроны, опасаются, что первоначальное преимущество, которое прежде было у Украины перед Россией, уже утрачено. Все из-за того, что Москва значительно инвестирует в поддержку своего сектора беспилотников. Об этом сообщает Sky News.

Украинские FPV-дроны были достаточно эффективными на поле боя и в то же время малозатратными. Но сейчас и российские войска активно задействуют беспилотники, модифицированные для ведения войны.

По словам одного из командиров подразделения беспилотников с позывным "Комрад", российские БПЛА "все время в воздухе, и днем, и ночью".

"Мы наблюдаем, что они поставили производство дронов на поток — для разведки, наблюдения и нанесения ударов", — объяснил он, добавив, что дроны стали геймченджером.

Он также предупредил, что Украина может оказаться в сложном положении, если окажется уязвимой по части беспилотников.

В 2023 году РФ значительно нарастила производство FPV-дронов. Еще в мае государственная оборонная фирма анонсировала план выпуска до 3000 таких устройств в месяц.

Напомним, что 4 ноября украинский военный Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" сообщил, что Украина удерживает паритет по части "мавиков".

Но FPV-донов у РФ в семь раз больше. Более того, у Сил обороны нет эффективного способа бороться против БПЛА "Ланцет". От "ланцетов" в ВСУ защищаются сетками, средствами РЭБ, стрелковым оружием, а также ПВО.

Также сообщалось, что накануне, 9 ноября, в The Wall Street Journal появилась публикация, в которой шла речь о том, что на фоне серьезных потерь в Украине Кремль решил вернуть из Египта, Пакистана и Бразилии уже переданные вертолетные двигатели.