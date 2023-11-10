Пригодится на войне в Украине: инженеры показали сверхточный боевой дрон BEAK (видео)

Новый аппарат, разработанный по стандартам НАТО, может нести до 6 боеприпасов и атаковать противника даже в условиях подавления спутниковой связи.

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Компания Origin UAV из Риги (Латвия) представила высокотехнологичный беспилотник BEAK, предназначенный для разведки и бомбардировки противника в самых уязвимых местах. Об этом сообщает портал sUAS News.

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Разработчики утверждают, что их дрон, созданный по всем стандартам НАТО и готовый к применению в его армиях, был разработан с учетом уроков, вынесенных из войны в Украине. В компании говорят, что BEAK предоставляет возможность использовать нетрадиционную тактику и уязвимости противника при ведении боевых действий. Модель БПЛА изначально предназначена для операций в условиях отсутствия спутниковой связи и обладает современными технологиями защиты от помех. Несмотря на свою грузоподъемность в 4 кг, BEAK остается очень портативным, что обеспечивает гибкость при развертывании.

Беспилотник способен нести 6,4 или 2 бомбы для различных задач Фото: Скриншот

Дрон оснащенный боеприпасами способен преодолевать более 12 километров. Специальный подвес дрона способен вмещать 6, 4 или 2 боеприпаса, что позволяет применять его для различных задач. При полной нагрузке в 4 кг он может находиться в воздухе до 35 минут, говорится на официальном сайте.

Команда, создавшая BEAK, приложила дополнительные усилия, чтобы значительно повысить точность сбрасывания бомбы, внедрив передовые алгоритмы для обеспечения точности попадания. Программное обеспечение Origin Ground Control использует архитектуру с открытым исходным кодом и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который сокращает время обучения операторов до нескольких часов.

Дрон BEAK оснащен мощной оптикой и тепловизором Фото: Скриншот

Версия BEAK для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) получила увеличенное время полета (до 60 минут) и мощную полезную нагрузку в виде датчиков. Он оптимизирован по размеру, весу и мощности, но при этом обеспечивает лучший диапазон обнаружения, распознавания и идентификации (DRI). Встроенный тепловизор позволяет дрону обнаруживать людей в ночное время на расстоянии более 1000 метров.

Агрис Кипурс, соучредитель Origin, подчеркнул: "В Origin мы считаем, что противодействие растущим угрозам безопасности в Европе является главным приоритетом нашего общества. Опираясь на десятилетия опыта, мы стремимся продвигать Европу и наших союзников по НАТО вперед в развитии военного потенциала".

В настоящее время BEAK проходит строгие квалификационные испытания продукта с несколькими партнерами по НАТО, и ожидается, что поставки начнутся в начале 2024 года. Origin представит дрон BEAK на выставке Milipol 2023 в Париже, с 14 по 17 ноября.

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