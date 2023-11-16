"Выскакивает" из контейнера и сбивает дроны: армия испытала роботизированную ПВО (видео)

Такую защитную башню легко перевозить с места на место и она может уничтожать даже легкую бронетехнику.

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Армия США протестировала на учениях Red Sands в Саудовской Аравии модернизированную контейнерную систему противовоздушной обороны CROWS II, которая оснащена ракетами и лазерным наведением для уничтожения беспилотников. Об этом рассказывает портал The Drive.

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На доступных журналистам изображениях с учений Red Sands 23.2 показана часть всей системы, состоящей из четырехзарядной 70-мм ракетной установки Arnold Defense LAND-LGR4, установленной на модифицированной боевой станции с общим дистанционным управлением II (CROWS II) от Kongsberg Defense. Для поражения целей используются ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением.

Система CROWS II с ракетами Фото: US Army Система CROWS II с пулеметами Фото: US Army

Пусковая установка CROWS II давно используется в армии США, но сейчас она представляет собой модифицированный контейнер с откидной крышей, через которую по желанию можно поднимать и опускать боевую платформу, оснащенную ракетами или крупнокалиберным пулеметом. Башню можно опустить, чтобы позволить персоналу перезаряжать оружие, проводить ремонт и иным образом взаимодействовать с ней, находясь под относительной защитой стенок контейнера.

Подключать и управлять системой может всего два солдата, которые должны подключить ее к источнику питания, зарядить и активировать — на это уходит примерно полчаса времени. Так же башни можно соединить между собой в информационную сеть через специальную систему с поддержкой Ethernet, чтобы они могли совместными усилиями уничтожать движущиеся объекты в небе.

Система CROWS II работает в паре с датчиками РЭБ Фото: US Army

Боевая часть работает в паре с радиолокатором RPS-42 от компании Leonardo, который также прячется в контейнере. Он выполняет поиск и наведение на цель с помощью оптического лазера и инфракрасных камер. Мачта поднимается прямо из контейнера, предоставляя радарам и другим датчикам хороший обзор до горизонта, что помогает им обнаруживать и отслеживать приближающиеся дроны.

Контейнерный характер всей системы удобен тем, что с помощью грузовика подобные башни легко доставить и развернуть в нужном месте для защиты периметра или важных охраняемых участков. Это дает огромную гибкость в использовании подобных ПВО для армии США, к тому же, их можно настроить для поражения и легкой бронированной техники врага на земле.

Как работает система CROWS II

Ранее Фокус сообщал, что в российском в Сочи ПВО разместили прямо на общественном пляже. Там недалеко расположена резиденция Путина.