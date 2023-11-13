Защитили резиденцию Путина: в Сочи ПВО разместили прямо на общественном пляже (видео)

Сочи несколько раз атаковали неизвестные беспилотники, которым удалось сжечь нефтехранилище и повредить городской аэропорт.

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В России в курортном городе Сочи установили систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

"Установка системы противоракетной обороны размещена на пляже Сочи в районе Мамайка. Рядом расположена резиденция Путина в долине Бочаров Ручей", — говорится в сообщении.

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На обнародованных кадрах видно, как по пляжу гуляют отдыхающие, а в нескольких метрах от моря в кустах на дроны и ракеты караулит система противовоздушной обороны.

Российское издание "Сирена" напоминает, что в середине октября в районе Сочи прогремели мощные взрывы, а Минобороны сообщало о сбитых беспилотниках, сообщает "Сирена".

По сообщению британской разведки, также 1 октября 2023 года дроны атаковали Сочи. В местном аэропорту было повреждено место посадки вертолета.

Предыдущая атака на Сочи произошла 20 сентября. Дроны вызвали крупный пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.

Напомним, что в Минобороны РФ информировали об атаке двух украинских дронов по российским объектам в Сочи, но местные жители говорят о по меньшей мере шести взрывах.

Ранее сообщалось, что 13 октября во временно оккупированном Мелитополе были слышны мощные взрывы. В городе сработали российские средства ПВО. В то же время оккупационные власти промолчали о происшествии.