Взрывы в Сочи: дрон взорвался неподалеку от резиденции Путина, — росСМИ
По данным журналистов, в выходные в этой резиденции президент РФ встречался с Лукашенко.
Обломки дрона, из-за которого 20 сентября вспыхнул пожар в российском городе Сочи, упали примерно в 25 км от официальной резиденции российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Moscow Times.
По их словам, глава государства часто пользуется резиденцией "Бочаров ручей", а особенно в теплое время года.
Также издание сообщает, что в выходные Путин встречался там с Александром Лукашенко.
"Беспилотник подлетел так близко к этой резиденции впервые", — говорится в сообщении.
Удар пришелся на район, который находится примерно в 550 км от ближайшей территории, которую контролирует Украина.
Пожар в Сочи: что известно
Примерно в 5:15 утра 20 сентября в городе Сочи в РФ прогремел взрыв, а над городом поднялся столб черного дыма. Позже стало известно, что неподалеку от аэропорта в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом. Российские власти заявили, что причины пожара неизвестны.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, площадь пожара составила 96 квадратных метров. Никто не пострадал.
"На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет", — подчеркнул Кондратьев.
Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Белгород в РФ неизвестные подожгли конструкцию "Z", которая была установлена возле пр. Ватутина. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, конструкция почти не пострадала.