Вибухи у Сочі: дрон вибухнув неподалік резиденції Путіна, — росЗМІ

За даними журналістів, у вихідні в цій резиденції президент РФ зустрічався з Лукашенком.

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Уламки дрона, через який 20 вересня спалахнула пожежа у російському місті Сочі, впали приблизно за 25 км від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє The Moscow Times.

За їх словами, глава держави часто користується резиденцією "Бочаров ручей", а особливо в теплу пору року.

Також видання повідомляє, що у вихідні Путін зустрічався там з Олександром Лукашенком.

"Безпілотник підлетів так близько до цієї резиденції вперше", – йдеться в дописі.

Удар припав на район, який знаходиться приблизно за 550 км від найближчої території, яку контролює Україна.

Пожежа в Сочі: що відомо

Приблизно о 5:15 ранку 20 вересня у місті Сочі у РФ пролунав вибух, а над містом здійнявся стовп чорного диму. Пізніше стало відомо, що неподалік від аеропорту в Адлерському районі загорівся резервуар із паливом. Російська влада заявила, що причини пожежі є невідомими.

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, площа пожежі становила 96 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

"На місці працюють понад 60 осіб і 15 одиниць техніки. Загрози розповсюдження вогню немає", — підкреслив Кондратьєв.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня у місті Бєлгород у РФ невідомі підпалили конструкцію "Z", яка була встановлена біля пр. Ватутіна. Зі слів мера Бєлгорода Валентина Демидова, конструкція майже не постраждала.