БПЛА атакував резервуар із паливом у Сочі: росЗМІ опублікували кадри з моментом вибуху (відео)

Площа займання була близько 100 квадратних метрів. Після вибуху на місці знайшли уламки від невідомого безпілотника.

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Вранці 20 вересня у Сочі місцеві жителі чули звуки вибухів, на складі паливно-мастильних матеріалів (ПММ) зайнялася пожежа. Про це повідомив мер міста Сочі Олександр Копайгородський в Telegram.

"Знаходжуся в Адлері (район в Сочі, — ред.) на вулиці Авіаційній, де рано-вранці на складі ПММ сталося займання, тут розгорнуть оперативний штаб", — сказав Олександр Копайгородський.

Він зазначив, що рятувальники загасили пожежу, площа займання нібито була близько 100 квадратних метрів. Зі слів Копайгородського, ніхто з людей не постраждав, а причини події з'ясовуються. Також у штатному режимі продовжує працює аеропорт та вся транспортна система.

Мер міста Сочі додав, що на місці були задіяні 15 одиниць техніки та понад 60 співробітників екстрених та аварійних служб.

Крім цього, росЗМІ опублікували відео з моментом вибуху резервуара з паливом. Після інциденту на місці знайшли уламки від невідомого безпілотника.

Пожежа в Сочі: що відомо

Приблизно о 5:15 ранку 20 вересня у місті Сочі в РФ пролунав вибух, а над містом здійнявся стовп чорного диму. Пізніше стало відомо, що неподалік від аеропорту в Адлерському районі загорівся резервуар із паливом. Російська влада заявила, що причини пожежі є невідомими.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня у місті Бєлгород у РФ невідомі підпалили конструкцію "Z", яка була встановлена біля пр. Ватутіна. Зі слів мера Бєлгорода Валентина Демидова, конструкція майже не постраждала.

15 вересня у Самарі у Росії сталася масштабна пожежа. За даними росЗМІ, на території підшипникового заводу загорілося масло.