Захистили резиденцію Путіна: в Сочі ППО розмістили просто на громадському пляжі (відео)

Сочі кілька разів атакували невідомі безпілотники, яким вдалося спалити нафтосховище і пошкодити міцевий аеропорт.

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В Росії в курортному місті Сочі встановили систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

"Установка системи протиракетної оборони розміщена на пляжі Сочі у районі Мамайка. Поруч розташована резиденція Путіна в долині Бочаров Ручей", — йдеться в повідомленні.

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На оприлюднених кадрах видно, як пляжем гуляють відпочивальники, а в кількох метрах від моря в кущах на дрони та ракети чатує система протиповітряної оборони.

Російське видання "Сирена" нагадує, що у середині жовтня в районі Сочі пролунали потужні вибухи, а Міноборони повідомляло про збиті безпілотники, повідомляє "Сирена".

За повідомленням британської розвідки, також 1 жовтня 2023 року дрони атакували Сочі. В місцевому аеропорті було пошкоджено місце посадки вертольота.

Попередня атака на Сочі сталася 20 вересня. Дрони спричинили велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по Сочі після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у Міноборони РФ інформували про атаку двох українських дронів по російських об'єктах в Сочі, але місцеві жителі говорять про щонайменше шість вибухів.

Раніше повідомлялося, що 13 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі було чути потужні вибухи. У місті спрацювали російські засоби ППО. Водночас окупаційна влада промовчала про подію.