У Сочі прогриміли кілька вибухів і зникло світло: повідомляють про атаку БПЛА (відео)

У Міноборони РФ повідомили про атаку двох українських дронів по російських об'єктах, але місцеві жителі говорять про щонайменше шість вибухів.

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Вранці 14 жовтня жителі Сочі прокинулися від серії вибухів, які прогриміли над містом. За інформацією російського каналу Mash, місцеві жителі говорять про щонайменше шість вибухів, а в деяких будинках зникла електрика.

Також російські джерела пишуть, що хвиля від вибухів вдарила у вікна житлових будинків, а в припаркованих автомобілях спрацювала сигналізація.

"У центрі Адлера теж 6 разів було. Перший вибух о 6:55 приблизно. Спочатку не так голосно було, а потім дедалі сильніше й сильніше", — розповіли очевидці й додали, що чули звуки літаючих літаків.

Коментуючи інцидент, пресслужба Міноборони РФ повідомила про нібито збиті українські безпілотники, які намагалися завдати удару по об'єктах на території РФ.

"14 жовтня близько 7:10 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.

У мережі також з'явилися кадри знищення безпілотника над акваторією Чорного моря.

Через атаку безпілотників в аеропорту Сочі тимчасово обмежували польоти, проте пізніше мер міста Олексій Копайгородський повідомив, що аеропорт і всі системи життєзабезпечення курорту працюють у штатному режимі.

"Ситуація на контролі оперативного штабу. Дякую всьому нашому силовому блоку. Загрози для життя і здоров'я мешканців та гостей немає, на курорті все спокійно", — написав чиновник.

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Нагадаємо, 13 жовтня в тимчасово окупованому Мелітополі було чути потужні вибухи. За словами мера міста Івана Федорова, у місті спрацювали російські засоби ППО. Водночас окупаційна влада промовчала про подію.

Увечері 13 жовтня російські війська обстріляли населений пункт Покровськ Донецької області. Унаслідок удару одна людина загинула, ще 23 дістали поранення різного ступеня тяжкості.