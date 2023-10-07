БпЛА атакували Сочі і трохи не долетіли до резиденції Путіна, — британська розвідка

Внаслідок атаки було пошкоджено місце посадки в місцевому аеропорту і резервуар з паливом.

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Дрони атакували чорноморський курорт Сочі вдруге за два тижні. В місті розташовуються резиденція російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

За повідомленням британської розвідки, 1 жовтня 2023 року дрони атакували Сочі. В місцевому аеропорті було пошкоджено місце посадки вертольота.

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Попередня атака на Сочі сталася 20 вересня. Дрони спричинили велику пожежу на нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по Сочі після вторгнення Росії в Україну.

"Сочі є популярним місцем відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом Росії Володимиром Путіним, і служить літньою базою для багатьох представників російської еліти", — зазначає розвідка.

Розвідка Британії підсумовує, що удари по Сочі показують, що війна безпосередньо впливає на росіян, які перебувають далеко від кордону з Україною.

Пожежа в Сочі: що відомо

Приблизно о 5:15 ранку 20 вересня у місті Сочі у РФ пролунав вибух, а над містом здійнявся стовп чорного диму. Пізніше стало відомо, що неподалік від аеропорту в Адлерському районі загорівся резервуар із паливом.

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, площа пожежі становила 96 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.

Уламки дрона, через який 20 вересня спалахнула пожежа у місті Сочі у Росії, впали приблизно за 25 км від офіційної резиденції російського диктатора Володимира Путіна.