Microsoft позволила управлять ПК через смартфоны и другие гаджеты: что для этого нужно

Приложение для удаленного доступа к Windows уже доступна для iPhone и других устройств от Apple, но вскоре должна появиться версия и для Android.

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Компания Microsoft запустила новое приложение Microsoft Remote Desktop для Windows, которое позволяет пользователям удаленно подключаться к своим компьютерам из любой точки мира, используя смартфоны, планшеты или другие гаджеты. Об этом сообщает портал Gizchina.

В настоящее время это приложение запущено в виде предварительной версии и доступно для iOS, Windows, macOS и других платформ. Пользователи могут удаленно подключаться к Windows 365, Виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или персональному удаленному настольному компьютеру, где бы они ни находились. Пока управлять ПК на расстоянии можно только через устройства Apple, такие как iPhone или iPad, но ожидается, что скоро появится поддержка и операционной системы Android.

Так выглядит подключение к удаленным ПК с помощью Microsoft Remote Desktop Фото: Скриншот

После открытия приложения пользователи увидят список облачных компьютеров и отдельных программ, открытых на том или ином ПК (дома или на рабочем месте). Это означает, что пользователи могут запускать установленные приложения и работать с ними, используя облако Microsoft.

Чтобы использовать приложение Microsoft Remote Desktop, пользователи могут выполнить следующие действия:

загрузите приложение Windows из Microsoft Store на соответствующие устройства;

настройте свой компьютер на прием удаленных подключений;

добавьте в приложение подключение к удаленному ПК или рабочее пространство;

подключитесь к удаленному компьютеру с помощью приложения на его устройстве.

Приложение Windows предлагает несколько ключевых функций, которые улучшают работу удаленного пользователя. Эти функции включают в себя:

производительность: приложение позволяет пользователям оставаться продуктивными независимо от их местоположения, предоставляя им доступ к своим рабочим станциям из любой точки мира;

совместимость: приложение совместимо с различными устройствами, включая iPhone, iPad и другие платформы, обеспечивая гибкость и удобство для пользователей;

простая настройка: пользователи могут легко настроить свои компьютеры для приема удаленных подключений и добавлять удаленные подключения к ПК или рабочие пространства через приложение;

поддержка нескольких мониторов: приложение поддерживает настройку нескольких мониторов, расширяя возможности удаленного рабочего стола пользователя.

Использование Microsoft Remote Desktop на ПК Фото: Microsoft

Текущая версия приложения работает для Windows и других платформ. Старая версия приложения была разработана только для Windows, однако компания заявила, что больше не будет обновлять ее и добавлять новые функции. Microsoft рекомендует пользователям загрузить клиент Windows Desktop, чтобы получить максимальную эффект от виртуального рабочего стола Azure.

По мнению журналистов портала Gizchina, запуск нового приложения для Windows представляет собой значительный прогресс в области удаленного подключения, предлагая пользователям удобный и безопасный способ доступа к своим компьютерам с различных устройств. Благодаря удобному интерфейсу и надежным функциям приложение, скорее всего, улучшит возможности удаленной работы как для частных лиц, так и для предприятий.

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