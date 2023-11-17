Microsoft дозволила керувати ПК через смартфони та інші гаджети: що для цього потрібно

Додаток для віддаленого доступу до Windows вже доступний для iPhone та інших пристроїв від Apple, але незабаром має з'явитися версія і для Android.

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Компанія Microsoft запустила новий додаток Microsoft Remote Desktop для Windows, який дає змогу користувачам віддалено підключатися до своїх комп'ютерів із будь-якої точки світу, використовуючи смартфони, планшети або інші гаджети. Про це повідомляє портал Gizchina.

Наразі цей застосунок запущено у вигляді попередньої версії й доступний для iOS, Windows, macOS та інших платформ. Користувачі можуть віддалено підключатися до Windows 365, Віртуального робочого столу Azure, Microsoft Dev Box або персонального віддаленого настільного комп'ютера, де б вони не знаходилися. Поки керувати ПК на відстані можна тільки через пристрої Apple, такі як iPhone або iPad, але очікується, що скоро з'явиться підтримка й операційної системи Android.

Так виглядає підключення до віддалених ПК за допомогою Microsoft Remote Desktop Фото: Скриншот

Після відкриття програми користувачі побачать список хмарних комп'ютерів і окремих програм, відкритих на тому чи іншому ПК (вдома або на робочому місці). Це означає, що користувачі можуть запускати встановлені додатки та працювати з ними, використовуючи хмару Microsoft.

Щоб використовувати додаток Microsoft Remote Desktop, користувачі можуть виконати такі дії:

завантажте додаток Windows з Microsoft Store на відповідні пристрої;

налаштуйте свій комп'ютер на прийом віддалених підключень;

додайте в додаток підключення до віддаленого ПК або робочий простір;

під'єднатися до віддаленого комп'ютера за допомогою програми на його пристрої.

Додаток Windows пропонує кілька ключових функцій, які покращують роботу віддаленого користувача. Ці функції включають в себе:

продуктивність: додаток дає змогу користувачам залишатися продуктивними незалежно від їхнього місця розташування, надаючи їм доступ до своїх робочих станцій із будь-якої точки світу;

сумісність: додаток сумісний з різними пристроями, включно з iPhone, iPad та іншими платформами, забезпечуючи гнучкість і зручність для користувачів;

просте налаштування: користувачі можуть легко налаштувати свої комп'ютери для приймання віддалених під'єднань і додавати віддалені під'єднання до ПК або робочі простори через додаток;

підтримка декількох моніторів: додаток підтримує налаштування декількох моніторів, розширюючи можливості віддаленого робочого столу користувача.

Використання Microsoft Remote Desktop на ПК Фото: Microsoft

Поточна версія програми працює для Windows та інших платформ. Стару версію застосунку розробили тільки для Windows, однак компанія заявила, що більше не буде оновлювати її та додавати нові функції. Microsoft рекомендує користувачам завантажити клієнт Windows Desktop, щоб отримати максимальний ефект від віртуального робочого столу Azure.

На думку журналістів порталу Gizchina, запуск нового додатка для Windows являє собою значний прогрес у сфері віддаленого підключення, пропонуючи користувачам зручний і безпечний спосіб доступу до своїх комп'ютерів з різних пристроїв. Завдяки зручному інтерфейсу і надійним функціям додаток, найімовірніше, поліпшить можливості віддаленої роботи як для приватних осіб, так і для підприємств.

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