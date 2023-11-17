"Бог небесного горизонта": Бразилия впервые показала миру дрон-камикадзе Anshar (видео)

Anshar разрабатывался как дрон для полетов на большой высоте и высокой скорости, с хорошей маневренностью и возможностью нести разные типы полезной нагрузки.

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На авиасалоне в Дубае бразильская компания Mac Jee впервые представила на международном рынке новый беспилотник-камикадзе Anshar. Об этом сообщает EDR Magazine.

По словам разработчиков, новый беспилотник-камикадзе, название которого отсылает к вавилонской мифологии, где Аншар — бог небесного горизонта, представляет собой скачок в развитии технологий и потенциала бразильской оборонной промышленности. Anshar развивает скорость 170 м/с (612 км/ч), минимальная высота полета над морем составляет 10 м, максимальная — 8000 м, дальность полета — 100 км, автономность полета — 1 час. Максимальная взлетная масса Anshar составляет 160 кг, масса полезной нагрузки — 20 кг, масса топлива — 46 кг.

"Anshar разрабатывался для полетов на большой высоте и высокой скорости, с отличной маневренностью и возможностью интеграции разнообразной полезной нагрузки", — сказал Саймон Жанно, президент и основатель группы Mac Jee.

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Он добавил, что беспилотный летательный аппарат сейчас находится на стадии разработки и будет производиться на предприятиях Mac Jee в регионе Vale do Paraíba, штат Сан-Паулу. Компания Mac Jee стремится к разработке новых решений, которые становятся все более электронными и даже используют искусственный интеллект.

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Напомним, в октябре израильские инженеры из UVision запустили в производство дрон-камикадзе среднего класса Hero-90. Как сообщают разработчики, Hero-90 можно запускать практически с любых наземных и морских платформ всего за пару минут подготовки оператором.