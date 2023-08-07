Конкурент Swichblade и "Ланцета": представлен новый дрон-камикадзе Achuk (видео)

Беспилотник способен пролететь 30 километров вглубь фронта и успешно выполнять миссии даже жарким летом и холодной зимой.

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Индийская компания Redon Systems представила своего дрона-камикадзе Achuk, сообщает Military Leak. Эта система ствольного запуска барражирующих боеприпасов готова действовать в составе роя и разворачивается на поле боя всего за 15 минут.

В своих итоговых характеристиках Achuk может похвастаться внушительной полезной нагрузкой в ​​1,5 кг, что позволяет ему нести различные модули, включая взрывчатку, камеры наблюдения или миниатюрные датчики РЭБ. Эта модульность обеспечивает адаптацию дрона к широкому спектру военных сценариев, от точечных ударов по укрытиям и транспортным средствам противника до задач наблюдения и разведки. Обладая рабочей высотой 3500 метров, Achuk малозаметен при разведывательных операциях и позволяет дрону передавать информацию в режиме реального времени на наземную станцию.

Одним из преимуществ беспилотника является наличие системы распознавания "свой-чужой" для избежания удара по своим войскам. Дрон может действовать и в полуавтономном режиме, когда его управлением полностью занимается оператор, который может моментально перенацелить Achuk на другой объект.

Achuk может вести разведку и уничтожать вражеские обїекті Фото: Twitter

Дрон может действовать в составе роя, а значит способен прорвать почти любую защиту противника и его ПВО. Так же беспилотнику нестрашны сложные температурные условия. Он выполняет миссии в жару до 50 градусов или в холодную погоду до минус 20.

Еще одно преимущество Achuk – его мобильность. Эту ствольную систему можно установить на любое транспортное средство или морские катера. Он может быть быстро развернут в критических ситуациях, сокращая время установки до 15 минут. По внешнему виду и функционалу Achuk очень похож на американские барражирующие боеприпасы Switchblade, которые ВСУ используют для уничтожения российских войск на оккупированных территориях.

Еще в феврале компания провела первые тестовые запуски Achuk. Испытания показали, что беспилотник способен летать, но тогда было еще неясно, насколько эффективно он может поражать цели.

Испытания дрона Achuk

Ранее Фокус рассказывал, какие копии дронов Switchblade "изобретают" в России. Россияне пытаются воссоздать технологию барражирующих боеприпасов, которые украинская армия эффективно применяет на поле боя.