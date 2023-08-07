Конкурент Swichblade і "Ланцета": представлено новий дрон-камікадзе Achuk (відео)

Безпілотник здатний пролетіти 30 кілометрів углиб фронту й успішно виконувати місії навіть спекотним літом і холодною зимою.

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Індійська компанія Redon Systems представила свого дрона-камікадзе Achuk, повідомляє Military Leak. Ця система ствольного запуску боєприпасів, що баражують, готова діяти в складі рою і розгортається на полі бою всього за 15 хвилин.

У своїх підсумкових характеристиках Achuk може похвалитися значним корисним навантаженням у 1,5 кг, що дає йому змогу нести різні модулі, зокрема вибухівку, камери спостереження або мініатюрні датчики РЕБ. Ця модульність забезпечує адаптацію дрона до широкого спектра військових сценаріїв, від точкових ударів по укриттях і транспортних засобах супротивника до завдань спостереження і розвідки. Маючи робочу висоту 3500 метрів, Achuk малопомітний під час розвідувальних операцій і дає змогу дрону передавати інформацію в режимі реального часу на наземну станцію.

Однією з переваг безпілотника є наявність системи розпізнавання "свій-чужий" для уникнення удару по своїх військах. Дрон може діяти і в напівавтономному режимі, коли його керуванням повністю займається оператор, який може моментально перенацілити Achuk на інший об'єкт.

Achuk може вести розвідку і знищувати ворожі об'єкти Фото: Twitter

Дрон може діяти в складі рою, а значить здатний прорвати майже будь-який захист противника і його ППО. Так само безпілотнику нестрашні складні температурні умови. Він виконує місії у спеку до 50 градусів або в холодну погоду до мінус 20.

Ще одна перевага Achuk — його мобільність. Цю ствольну систему можна встановити на будь-який транспортний засіб або морські катери. Він може бути швидко розгорнутий у критичних ситуаціях, скорочуючи час встановлення до 15 хвилин. За зовнішнім виглядом і функціоналом Achuk дуже схожий на американські баражувальні боєприпаси Switchblade, які ЗСУ використовують для знищення російських військ на окупованих територіях.

Ще в лютому компанія провела перші тестові запуски Achuk. Випробування показали, що безпілотник здатний літати, але тоді було ще неясно, наскільки ефективно він може вражати цілі.

Випробування дрона Achuk

Раніше Фокус розповідав, які копії дронів Switchblade "винаходять" у Росії. Росіяни намагаються відтворити технологію баражуючих боєприпасів, які українська армія ефективно застосовує на полі бою.