Не "Ланцетом" єдиним: які копії дронів Switchblade винаходять у Росії (відео)

Росіяни намагаються відтворити технологію баражувальних боєприпасів, які українська армія ефективно застосовує на полі бою, і кілька напрацювань вони вже показали.

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Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну активно використовує дрони-камікадзе "Ланцет", а паралельно розробляє інші типи ударних безпілотників. Видання Defence Express розповіло про військові проєкти, які можуть стати копіями американських Switchblade.

Switchblade на війні в Україні

Американська оборонна компанія AeroViroment виробляє боєприпаси Switchblade 300 і Switchblade 600, які працюють за одним принципом, але відрізняються розмірами, характеристиками і потужністю боєголовки. Це дрони-камікадзе, які запускаються зі спеціальних тубусів під впливом стисненого повітря, а потім розкривають дві пари складних крил, вмикають електродвигуни й автономно летять, вишукуючи цілі.

Обидві моделі оснащені камерами з високою роздільною здатністю, що дають змогу вести розвідку і помічати різні об'єкти на поверхні землі, зокрема бойову техніку і живу силу противника. Дрони підсвічують потенційні цілі і самостійно наводяться на них, але атакують тільки за командою оператора — пікірують і вибухають при зіткненні.

Армія США вперше замовила безпілотники Switchblade 300 для війни в Афганістані, щоб вражати цілі, недосяжні для артилерії. Тоді система не набула великої популярності, проте Війна в Україні показала, наскільки ефективною вона може бути в умілих руках.

Характеристики дрона Switchblade 300:

вага — 2,5 кг;

дальність польоту — 10 км;

швидкість польоту — до 150 км/год;

тривалість польоту — 15 хв;

робоча висота — від 150 до 4500 м.

Характеристики ударного дрона Switchblade 600:

дальність польоту — до 80 км;

час польоту — 40 хв;

крейсерська швидкість польоту — 110 км/год;

швидкість пікірування — 185 км/год;

робоча висота — від 150 до 4500 м.

Вектор-100

Однією з найбільш явних "клонів" Switchblade у Росії має стати "Вектор-120" від конструкторського бюро "Безпілотного авіабудування". Розробники розповіли, що планують провести випробування у 2024 році.

Відмінною особливістю комплексу стане пускова установка — судячи зі слів росіян, їй не знадобиться балон зі стисненим повітрям, а солдати зможуть легко носити одноразовий тубус із собою і застосовувати з будь-якого положення як гранатомет. Нібито, "вистрілювати" безпілотники можна буде хоч зсередини, хоч зовні будівлі без будь-якої підготовки.

Конструктори збираються поставити на "Вектор-120" боєголовку вагою 220-250 г, що приблизно відповідає пострілу з РПГ-7. Додатково в бойову частину додадуть шрапнельних елементів, які вражатимуть піхоту на великій відстані. Застосовувати такі дрони пропонують для ураження живої сили та легкої бронетехніки.

Характеристики "Вектор-120":

довжина тубуса — 90 см;

діаметр тубуса — 10 см;

вага разом із дроном — 2,8 кг;

розмах крил — 1,2 м;

максимальна швидкість — до 200 км/год;

час польоту — близько 30 м.

ЛАОП-500

Минулого року конструкторське бюро "Андроїдна техніка" показало на форумі "Армія-2022" новий безпілотник ЛАОП-500, точніше, брошуру з основною інформацією про нього. Зображений на ній апарат зовні дуже нагадує Switchblade з розкладеними крилами. Поки проєкт перебуває в розробці, і невідомо, скільки часу вона займе. Конструктори обіцяють зробити кілька способів управління: пультом, голосом і за допомогою спеціального шолома.

Росіяни очікують, що ЛАОП-500 зможе знищувати важку бронетехніку, маючи боєголовку вагою всього 500 г. На думку аналітиків, такої потужності не вистачить, щоб заподіяти значної шкоди танкам, приміром, дрон Switchblade 300, який ненабагато легше за російську модель, застосовують здебільшого для ураження живої сили та неукріплених позицій.

Можливі характеристики ЛАОП 500:

маса дрона — 3,5 кг;

маса корисного навантаження — до 0,5 кг;

час польоту — до 30 хв;

крейсерська швидкість — 90 км/год;

максимальна швидкість — 130 км/год;

дальність зв'язку — до 5 км.

Брошура, присвячена російському дрону-камікадзе ЛАОП 500 Фото: Twitter

Загадковий проєкт "Царських вовків"

У листопаді 2022 року ексглава корпорації "Роскосмос", а нині керівник групи російських військових експертів "Царські вовки" заявив, ніби "незалежні розробники" створили новий безпілотник і навіть змогли запустити його в небо. На опублікованому ролику видно БПЛА, який своєю конструкцією нагадує Swithcblade, ось тільки замість тарана цілі він скидає боєприпаси.

"Військово-промислова компанія "Царські вовки" надасть їм повну підтримку. Уже скоро найкращі інженерні рішення стануть неприємним сюрпризом для ворога на фронті", — написав Дмитро Рогозін на своїй сторінці в Telegram.

У травні компанія AeroVironment повідомила, що передасть Україні модернізовані дрони Switchblade 300 Block 20. Розробники збільшили час польоту, покращили зв'язок, управління камерою і додали модульне корисне навантаження.