Росія розробляє аналог дрона-камікадзе Switchblade 300: на що він здатний

Аналітики сумніваються, що безпілотник ЛАОП 500 зможе вражати броньовану техніку.

У Росії розробляють безпілотник ЛАОП 500 як аналог американського дрона-камікадзе Switchblade 300, який використовують війська України. Про це пише видання Eursia Times.

Аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі на своїй сторінці у Twitter розмістив брошуру, присвячену ЛАОП 500, яку, за його словами, представили на форумі Армія-2022. Згідно з текстом, пристрій розробляє Конструкторське бюро НПО "Андроїдна техніка". Для російського дрона передбачена спеціальна пускова установка та кілька варіантів управління: голосове, станційний пульт, переносний пульт, спеціальний шолом. Згадуються також "елементи штучного інтелекту".

Заявлені характеристики ЛАОП 500

Маса дрона: 3,5 кг

Маса корисного навантаження: до 0,5 кг

Час польоту: до 30 хв.

Крейсерська швидкість: 90 км/год

Максимальна швидкість: 130 км/год

Дальність зв'язку: до 5 км

Розробники запевняють, що ЛАОП 500 здатний проводити у повітрі до 20 хвилин і вражати цілі на відстані до 5 км. Дальність Switchblade 300 виробництва американської компанії AeroVironment досягає 10 км, але час польоту коротший — 15 хвилин.

Американський дрон важить 2,5 кг, включаючи боєголовку. Маса LAOP 500 трохи більша, водночас він може нести близько 500 г тринітротолуолової (тротилової) вибухівки. Switchblade 300 призначений для точкових ударів по живій силі супротивника або незахищеній зброї, такій як міномети або кулеметна точка. Водночас росіяни приписують LAOP 500 удвічі більшу потужність та здатність знищувати тяжкоброньовану техніку.

Варто зазначити, що AeroVironment також випускає новішу модель Switchblade 600 зі збільшеним радіусом дії, яка може відстежувати противників за допомогою електрооптичних та інфрачервоних датчиків, а потім атакувати їх на відстані до 40 км. Дрон може перебувати у повітрі до 40 хв і підіймати боєголовку вагою близько 13,6 кг для ураження великої техніки та добре захищених укриттів.

"Це змушує сумніватися в заявах про те, що ЛАОП 500 російського виробництва може вражати броньовану ціль за допомогою всього 500 г тротилу", — пише Eursia Times.

Довгий час безпілотники Switchblade не мали особливої популярності, попри те, що вже кілька років використовувалися армією США, в тому числі в Афганістані. Однак події в Україні привернули увагу до боражувальних боєприпасів, адже ЗСУ змогли успішно застосувати дрони-камікадзе проти різних російських цілей. На додаток до Switchblade 300, американці пообіцяли передати десять Switchblade 600, але поки що невідомо, коли вони прибудуть.

Раніше писали, як ЗСУ застосовують безпілотники Switchblade 300 проти військ РФ. За словами військових, дрони-камікадзе дозволяють знищувати цілі, до яких не дотягується артилерія. На камеру вдалося сфотографувати, як за його допомогою українські військові вразили прикордонників, екіпаж танка, пост технічного спостереження.

Нещодавно експерти розповіли, як БПЛА Switchblade 600 допоможуть Україні звільнити Херсон та Крим. Поки такі дрони виробляються лише у невеликих кількостях, тому українці отримають лише 10 штук.