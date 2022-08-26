Россия разрабатывает аналог дрона-камикадзе Switchblade 300: на что он способен

Аналитики сомневаются, что беспилотник ЛАОП 500 сможет поражать бронированную технику.

В России разрабатывают беспилотник ЛАОП 500 в качестве аналога американского дрона-камикадзе Switchblade 300, который используют войска Украины. Об этом пишет издание Eursia Times.

Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли на своей странице в Twitter разместил брошюру, посвященную ЛАОП 500, которую, по его словам, представили на форуме "Армия-2022". Согласно тексту, устройство разрабатывает Конструкторское бюро НПО "Андрлидная техника". Для российского дрона предусмотрена специальная пусковая устновка и несколько вариантов управления: голосовое, станционарный пульт, переносной пульт, специальный шлем. Упоминаются также "элементы искусственного интеллекта".

Заявленные характеристики ЛАОП 500

Масса дрона: 3,5 кг

Масса полезной нагрузки: до 0,5 кг

Время полета: до 30 мин.

Крейсерская скорость: 90 км/ч

Максимальная скорость: 130 км/ч

Дальность связи: до 5 км

Разработчики уверяют, что ЛАОП 500 способен проводить в воздухе до 20 минут и поражать цели на расстоянии до 5 км. Дальность Switchblade 300 производства американской компании AeroVironment достигает 10 км, но время полета короче — 15 минут.

Американский дрон весит 2,5 кг, включая боеголовку. Масса LAOP 500 немного больше, при этом он может нести около 500 г тринитротолуоловой (тротиловой) взрывчатки. Switchblade 300 предназначен для точечных ударов по живой силе противника или незащищенному оружию, такому как минометы или пулеметная точка. В то же время россияне приписывают LAOP 500 вдвое большую мощность и способность уничтожать тяжелобронированную технику.

Стоит отметить, что AeroVironment также выпускает более новую модель Switchblade 600 с увеличенным радиусом действия, которая может выслеживать противников при помощи электрооптических и инфракрасных датчиков, а затем атаковать их на расстоянии до 40 км. Дрон может находиться в воздухе до 40 мин. и поднимать боеголовку весом около 13,6 кг для поражения крупной техники и хорошо защищенных укрытыий.

"Это заставляет сомневаться в заявлениях о том, что ЛАОП 500 российского производства может поражать бронированные цели при помощи всего 500 г тротила", — пишет Eursia Times.

Долгое время беспилотники Switchblade не пользовались особой популярностью, несмотря на то, что уже несколько лет использовались армией США, в том числе в Афганистане. Однако события в Украине привлекли внимание к барражирующим боеприпасам, ведь ВСУ смогли успешно применить дроны-камикадзе против различных российских целей. В дополнение к Switchblade 300, американцы пообещали передать десять Switchblade 600, но пока неизвестно, когда они прибудут.

Ранее писали, как ВСУ применяют беспилотники Switchblade 300 против войск РФ. По словам военных, дроны-камикадзе позволяют уничтожать цели, до которых не дотягивается артиллерия. На камеру удалось запечатлеть, как с его помощью украинские военные поразили пограничников, экипаж танка, пост технического наблюдения.

Недавно эксперты рассказали, как БПЛА Switchblade 600 помогут Украине освободить Херсон и Крым. Пока такие дроны производятся только в небольших количествах, поэтому украинцы получат только 10 штук.